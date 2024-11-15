Общество

Автопробег ко Дню памяти жертв ДТП прошёл в Великих Луках

Специалисты главного управления МЧС России по Псковской области приняли участие в автопробеге, посвящённом Всемирному Дню памяти жертв ДТП, который прошёл в Великих Луках сегодня, 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба МЧС России по Псковской области

В автопробеге приняли участие автомобили спецслужб, которые оказывают помощь при дорожно-транспортных происшествиях.

Также на платформу эвакуатора специалисты поместили автомобиль, получивший серьезные повреждения в результате ДТП.

Напомним, что Всемирный День памяти жертв ДТП отмечается сегодня, 17 ноября.