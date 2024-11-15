Общество

В Островской межрайонной больнице появились два врача

В Островской межрайонной больнице недавно начали свою работу два новых врача. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: Комитет по здравоохранению Псковской области

Врач реаниматолог-анестезиолог — Александр Борисенко. Высококвалифицированный специалист, обладющий богатым опытом.

Александр Борисенко закончил обучение в 2010 году в Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, которая входит в систему федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. После завершения учебы он прошел интернатуру по специальности анестезиология и реаниматология в той же академии.

До приезда в Псковскую область Александр Борисенко проживал в Ленинградской области. В течение нескольких лет он работал врачом-анестезиологом-реаниматологом в женской консультации Пушкинского района, а также в центре планирования семьи и репродукции. Его опыт работы на СВО свидетельствует о его высокой квалификации и способности действовать в критических ситуациях, отмечают в комитете.

Недавно Александр Борисенко переехал в Псковскую область по работе супруги.

В Опочецком филиале больницы теперь трудится новый врач-эндокринолог.

Анна Степанова родилась в Пскове, все детство провела в Опочке, здесь же окончила в 2016 году гимназию. Когда пришла пора выбирать будущую профессию, после непродолжительных раздумий решила пойти по стопам бабушки и дедушки, большую часть жизни посвятивших медицине, отметили в комитете по здравоохранению.



«Как и любой подросток, вставший перед таким глобальным выбором, поначалу я была в растерянности. Хотелось попробовать себя в самых разных сферах - от переводов и журналистики до психологии и ветеринарии. Но перед глазами был опыт бабушки и дедушки — врачей-педиатров с огромным стажем и опытом, компетентных, внимательных, чутких специалистов, влюбленных в свое дело. Я решила попробовать и ни разу не пожалела о своем решении», — поделилась Анна Степанова.

После школы Анна поступила в Смоленский государственный медицинский университет. Изначально она планировала стать офтальмологом, но на 2 курсе заинтересовалась тем, как устроена эндокринная система. Выбор был сделан в пользу эндокринологии, и семья ее поддержала.

Ординатуру по эндокринологии проходила в Санкт Петербурге в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И. Мечникова. А практику - в крупных клиниках города на Неве - Елизаветинской больнице, Центре патологии надпочечников клиники имени Э.Э. Эйхвальда. После окончания ординатуры Анна Степанова пришла работать в Опочецкий филиал.

Напомним, что к Островской межрайонной больнице присоединилось пять филиалов, среди которых Опочецкий.