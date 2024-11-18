Общество

Два юбилея отметят на финальном шоу «Мисс и Миссис Псков»

23 ноября в рамках большого финала будут выбирать победительницу 20-го сезона «Мисс Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Готовится особое праздничное шоу, в котором примут участие победительницы и участницы прошлых сезонов. Также в этом году свое 10-летие отмечает продюсерский центр «Королев продакшн». Поздравления и сюрпризы приготовлены и для руководства продюсерского центра.

«Главные для нашего фестиваля - это люди! Все, кто делает его неповторимым и ярким, красивым и незабываемым - это наши партнеры, члены оргкомитета и бьюти-команды, фотографы. Все, чей труд не очевиден, но так важен! Главные для нашего фестиваля - это зрители, которые ежегодно поддерживают смелых и красивых леди в их открытии нового "Я". Главные для нашего фестиваля - это участницы; разные, высокие, не совсем высокие, темненькие, светленькие, юные и уже студентки... Другими словами - каждая финалистка за 20 лет - это драгоценный камень в короне красоты Пскова. Главными же изумрудами являются победительницы ежегодного фестиваля», - прокомментировал директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков» Николай Королев.

Напомним, шоу состоится 23 ноября в спортивно-развлекательном парке «Простория».

На данный момент приглашений нет в наличии.