Общество

Большой финал конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков» состоится 23 ноября

В субботу, 23 ноября, в рамках конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков 2024» пройдёт большой финал. Шорт-лист жюри фестиваля Псковской Ленте Новостей предоставили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

В жюри 20-го сезона «Мисс Псков» и 14-го сезона «Миссис Псков» вошли известные личности.

Среди них — Миссис Россия 2024 гран-при, королевы Северо-Запада 2024 и Северо-Запада 2020, а именно:

Миссис Россия 2024 гран-при, Миссис Псков 2019 - Кристина Ларченко,

Королева Северо-Запада 2024, Миссис Псков 2020 - Алена Силина,

Мисс Псков 2023 — Лиана Васильева,

Президент федерации материнства и детства «Планета женщин», директор конкурсов Мисс и Миссис Россия — Алла Маркина,

Первая Вице-Миссис Россия 2024, Миссис Псков 2023 - Евгения Морозова,

Действующая Миссис Россия — Людмила Рожнева,

Популярный артист — МС ЖАН,

Звездная чета — Алексей и Мария Дорохины,

Вторая Вице-Мисс Московская красавица 2023, Мисс талант Москва 2023 — Дарья Колесникова,

Гран-при Миссис Россия 2019, Миссис Великий Новгород 2019 — Елена Пупова,

Миссис Россия Земной Шар — Дарья Захарова.

Победительниц определят в двух номинациях: «Мисс Псков 2024» и «Миссис Псков 2024».