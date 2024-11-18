Общество

«Школа межэтнической журналистики» в Пскове завершила девятый сезон

Девятая «Школа межэтнической журналистики» в Пскове завершила свою работу. Всего в этом году ученики школы за полтора месяца создали 25 публикаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович.

Фото здесь и далее: «Школа межэтнической журналистики»

В том числе ученики школы сняли видеосюжет, как индийские студенты ПсковГУ празднуют Наваратри, объяснили, чем занимаются участники псковского православного молодёжного движения, пообщались с современными псковскими воительницами и правительницами, которые продолжают традиции средневекового русского матриархата, выяснили, как псковские иудеи относятся к Хеллоуину и рассказали, как псковичи научили жителей Дальнего Востока праздновать Велесову ночь.

Напомним, что «Школа межэтнической журналистики» – всероссийский наставнический проект, который реализуют Федеральное агентство по делам национальностей России и Гильдия межэтнической журналистики. Псковская область в этом году участвовала в этом проекте в девятый раз и в ней кроме псковичей заочно учились студенты из Санкт-Петербурга, Костромы, а также журналист из Ленинградской области. Занятия в псковской ШМЖ ведёт журналист Ольга Миронович.

Работы учеников псковской ШМЖ были высоко оценены на федеральном уровне и две из них вошли в шорт-лист специальной номинации всероссийского конкурса «СМИротворец». Это статья студента ПсковГУ Даниила Воронина о том, как в Салехарде появился псковский маяк на сайте «Московского комсомольца в Пскове» и статья студента ПсковГУ Константина Караичева на «Псковской Ленте Новостей» о том, как концептуальные художники сохраняют традиционную культуру в Печорском округе.

Четверо лучших выпускников девятой «Школы межэтнической журналистики» в Пскове поедут в Москву на федеральный интенсив, а также примут участие в VIII Медиафоруме этнических и региональных СМИ и в церемонии награждения победителей Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец». Это студенты ПсковГУ Даниил Воронин и Полина Гаврилова, студент ЛГУ Антон Рубежанский и студентка Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Алёна Сороканюк.

Все публикации можно посмотреть здесь.