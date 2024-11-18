Общество

Съемки фильма о великолукском «Сусанине» начались в Куньинском районе

Съёмки фильма о подвиге Героя Советского Союза Матвея Кузьмина начались в Куньинском районе, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

Видео: Светлана Белугина

Кинофильм «Семь вёрст до рассвета» снимет кинокомпания «Студия «Река». Съёмки будут проходить в окрестностях Куньи и в деревне Клин. Видео со съемочного процесса опубликовала в соцсетях директор Ущицкого дома культуры Светлана Белугина.

Напомним, что 83-летний Матвей Кузьмин 14 февраля 1942 года в нескольких километрах от Великих Лук повторил подвиг Ивана Сусанина, выведя батальон 1-й горнострелковой дивизии немцев на засаду пулемётчиков 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады.

В ходе боя часть фашистов была убита, другие взяты в плен. Матвей Кузьмин погиб. 9 мая 1965 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.