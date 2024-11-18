Общество

Слабоморозная и солнечная погода ожидается на выходных в Псковской области

Сухая и солнечная погода ожидается на выходных в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«На этих выходных слабоморозная погода, если осадки и будут, то они небольшие, все-таки в виде снега преимущественно. Так что на этих выходных можно порадоваться преимущественно сухой, и даже иногда солнечной погодой», - сообщила Тала Нещадимова.

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