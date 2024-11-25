Общество

За выгул собаки без намордника россиян могут оштрафовать на 30 тысяч рублей

Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных.

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Законопроект предусматривает внесение поправок в кодекс об административных правонарушениях. Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных гражданам грозит предупреждение или штраф от полутора до трех тысяч рублей, должностным лицам — от пяти до 15 тысяч, организациям — от 15 до 30 тысяч рублей.

Речь, в частности, идет о выгуле домашних животных, например собак, без намордника и поводка на детских или спортивных площадках, пишет РИА Новости.

При этом владелец животного избежит ответственности, если нарушение допустил не он сам, а тот, кто присматривает за питомцем. Не распространяется наказание и на случаи, когда животное у владельца украли.