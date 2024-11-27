Общество

Бюджет ФОМС Псковской области на 2024 год увеличен на 18 млн рублей

Изменения в закон Псковской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» приняли на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Общая сумма доходов территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области 2024 года увеличена на 18 млн 194 тысяч рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 20 млн 169,2 тысячи рублей с учетом фактического поступления. Безвозмездные поступления уменьшены на 1 млн 975,2 тысячи рублей.

Сбалансированность бюджета достигается за счет остатка финансовых средств в бюджете фонда на 1 января 2024 года в сумме 183 млн 657,4 тысячи рублей.

Параметры доходной и расходной части на плановый период 2025 и 2026 годов остаются без изменений.

Ранее сообщалось, что принят бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования по доходам и расходам на 2025 год.