Общество

58% псковичей одобряют длительный отдых в новогодние праздники – опрос

В 2025 году новогодние каникулы продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. 58% псковичей одобряют длительный отдых в новогодние праздники. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане из Пскова.

58% псковичей довольны тем, что будут отдыхать на Новый год 11 дней, 17% — считают каникулы слишком длинными, для 20% не имеет значения, как долго продлится новогодний отдых. «Дневной дозор»

Тем, что каникулы будут долгими, больше довольны женщины, чем мужчины (63 и 49% соответственно). Псковичи до 35 лет 11 дней отдыха нравятся больше, чем тем, кто старше (65% против 52% среди опрошенных старше 45 лет). Продолжительный отдых чаще одобряют те, у кого нет детей (59% против 53% среди имеющих детей).