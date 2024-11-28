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Татьяна Фомченкова: Старшеклассники из Средней Азии без знания русского языка не смогут сдать ЕГЭ и ОГЭ

Старшеклассники из Средней Азии без знания русского языка не смогут успешно сдать Единый государственный экзамен. Об этом депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я поддерживаю эту инициативу. Ситуация распространилась не только в Псковской области, но и по всей России. Количество мигрантов увеличивается, и прежде всего мы говорим о мигрантах из Средней Азии. Они приезжают с ребятами разных возрастов. Это не только начальная школа, это не только первые классы, где ребёнок обучаем и может привыкнуть к русскому языку, научиться писать и читать. Это старшеклассники, которым через год сдавать ОГЭ или ЕГЭ. Как ребёнок, который не владеет русским языком, не понимает русскую речь, через год должен сдать экзамен в девятом классе? Никак. Это просто невозможно», – рассказала Татьяна Фомченкова.

Она отметила, что в школе такого предмета как «Русский язык как второй язык» нет, поэтому нет педагогов, которые бы обучали ребят, и нет щадящего экзамена для получения аттестата и тем более для поступления в вуз.

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«Когда мигранты приезжают в нашу страну, а это подчас и хорошие, и образованные, и интересные люди, сначала нужно, как в любой цивилизованной стране, год, наверное, проучиться, сдать на правильное владение языком, чтобы можно было в полном объёме изучать и математику, и химию, и физику, и русский язык. Я целиком и полностью поддерживаю этот закон. Я думаю, что закон коснется только вновь прибывших и не затронет тех, кто уже учится», — уточнила депутат.

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Также на 39-й очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября согласовали изменение часов педагогической нагрузки по учебному плану при индивидуальном обучении.

«Это тоже очень правильная инициатива. Там получается, что 21 час в начальной школе, 28 часов - это основное общее образование, и для старших классов 31 час. По идее, мы должны каждому ученику на индивидуальном обучении, надомникам так называемым, которые по справке учатся, выдать полный учебный план. Инициатива замечательная. Но это очень большая финансовая нагрузка на наш бюджет. Вот в гимназии Софьи Васильевны Ковалевской, в школе, в которой я работаю, мы начали год с того, что один индивидуальник. То есть в муниципальном задании мы ставили цифру "1". На сегодняшний день справки по разным причинам принесли ещё три ребенка. Получается, что это увеличение нагрузки на 300% в одной школе. Во-вторых, конечно, это нагрузка на учителей с условием нехватки кадров. Они итак работают у нас, имея полторы-две ставки. В некоторых школах 20-30 индивидуальников. Конечно, очень трудно. Для ребёнка это важно, это нужно, это все очень правильно, это замечательно. Но дальше будем смотреть, решать, придумывать», – добавила Татьяна Фомченкова.