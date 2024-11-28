Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт»: гостевые комнаты
Господин Рейтингомер
Готовим сами Как в ресторане
«Легкая кухня»: творожная запеканка
От стекляшки до «чебурашки»
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
«Истфакт» Ленин в Пскове
Что привезти из Пскова?
Денис Иванов о фермерских рынках
Потягнем за Отечество!
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
Третий этап Муниципальная реформа
 
 
 
ещё Общество 28.11.2024 17:390 Александр Котов о проекте бюджета, избрании глав муниципалитетов и штрафах за парковку на газонах 28.11.2024 19:020 Опубликован график выплат псковичам детских пособий в декабре 28.11.2024 19:000 «Три мудреца»: Третья мировая на пороге? ВИДЕО 28.11.2024 18:590 58% псковичей одобряют длительный отдых в новогодние праздники – опрос 28.11.2024 18:550 Ближайшие социальные выплаты ожидают великолучан в январе 2025 года 28.11.2024 18:430 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о проектах года для Псковского района. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 21.11.2024 12:445 Казнить нельзя помиловать: в России снова заработал YouTube? 25.11.2024 11:173 Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 25.11.2024 12:592 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 25.11.2024 18:153 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Татьяна Фомченкова: Старшеклассники из Средней Азии без знания русского языка не смогут сдать ЕГЭ и ОГЭ

28.11.2024 17:58|ПсковКомментариев: 0

Старшеклассники из Средней Азии без знания русского языка не смогут успешно сдать Единый государственный экзамен. Об этом депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я поддерживаю эту инициативу. Ситуация распространилась не только в Псковской области, но и по всей России. Количество мигрантов увеличивается, и прежде всего мы говорим о мигрантах из Средней Азии. Они приезжают с ребятами разных возрастов. Это не только начальная школа, это не только первые классы, где ребёнок обучаем и может привыкнуть к русскому языку, научиться писать и читать. Это старшеклассники, которым через год сдавать ОГЭ или ЕГЭ. Как ребёнок, который не владеет русским языком, не понимает русскую речь, через год должен сдать экзамен в девятом классе? Никак. Это просто невозможно», – рассказала Татьяна Фомченкова.

Она отметила, что в школе такого предмета как «Русский язык как второй язык» нет, поэтому нет педагогов, которые бы обучали ребят, и нет щадящего экзамена для получения аттестата и тем более для поступления в вуз.

«Когда мигранты приезжают в нашу страну, а это подчас и хорошие, и образованные, и интересные люди, сначала нужно, как в любой цивилизованной стране, год, наверное, проучиться, сдать на правильное владение языком, чтобы можно было в полном объёме изучать и математику, и химию, и физику, и русский язык. Я целиком и полностью поддерживаю этот закон. Я думаю, что закон коснется только вновь прибывших и не затронет тех, кто уже учится», — уточнила депутат.

Также на 39-й очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября согласовали изменение часов педагогической нагрузки по учебному плану при индивидуальном обучении. 

«Это тоже очень правильная инициатива. Там получается, что 21 час в начальной школе, 28 часов - это основное общее образование, и для старших классов 31 час. По идее, мы должны каждому ученику на индивидуальном обучении, надомникам так называемым, которые по справке учатся, выдать полный учебный план. Инициатива замечательная. Но это очень большая финансовая нагрузка на наш бюджет. Вот в гимназии Софьи Васильевны Ковалевской, в школе, в которой я работаю, мы начали год с того, что один индивидуальник. То есть в муниципальном задании мы ставили цифру "1". На сегодняшний день справки по разным причинам принесли ещё три ребенка. Получается, что это увеличение нагрузки на 300% в одной школе. Во-вторых, конечно, это нагрузка на учителей с условием нехватки кадров. Они итак работают у нас, имея полторы-две ставки. В некоторых школах 20-30 индивидуальников. Конечно, очень трудно. Для ребёнка это важно, это нужно, это все очень правильно, это замечательно. Но дальше будем смотреть, решать, придумывать», – добавила Татьяна Фомченкова.

Пресс-портрет
Фомченкова Татьяна Александровна Депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки)
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 189 человек
28.11.2024, 19:110 Александр Ножка: Главы муниципалитетов должны служить только народу 28.11.2024, 19:080 Об ограничении скорости на участке трассы Р-23 предупреждают псковичей 28.11.2024, 19:030 Курский театр кукол представит два спектакля в Пскове 28.11.2024, 19:020 История Пскова в капле воды
28.11.2024, 19:020 Опубликован график выплат псковичам детских пособий в декабре 28.11.2024, 19:000 «Три мудреца»: Третья мировая на пороге? ВИДЕО 28.11.2024, 18:590 58% псковичей одобряют длительный отдых в новогодние праздники – опрос 28.11.2024, 18:560 Конкурс юных чтецов «Табуреточка» состоится в Пскове в декабре
28.11.2024, 18:550 Ближайшие социальные выплаты ожидают великолучан в январе 2025 года 28.11.2024, 18:430 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о проектах года для Псковского района. ВИДЕО 28.11.2024, 18:390 Большая удача, что она выбрала наш комитет — Алексей Севастьянов об Ирине Толмачевой 28.11.2024, 18:300 Сборные экскурсии по выставке фарфора пройдут в Пскове
28.11.2024, 18:250 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене 28.11.2024, 18:200 Кабмин расширил перечень товаров, которые не получится продать просроченными 28.11.2024, 18:130 Жителя Пскова будут судить за кражу трех велосипедов 28.11.2024, 18:110 Алексей Севастьянов: Максимальные штрафы за парковку в зеленой зоне увеличились значительно 
28.11.2024, 17:580 Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин 28.11.2024, 17:580 Татьяна Фомченкова: Старшеклассники из Средней Азии без знания русского языка не смогут сдать ЕГЭ и ОГЭ 28.11.2024, 17:500 Какие игры-таймкиллеры популярны у псковичей, рассказали аналитики 28.11.2024, 17:480 Алексей Севастьянов: Единовременные выплаты чемпионам России теперь доступны членам сборной области 
28.11.2024, 17:410 В рабочем поселке Кунья догазифицированы домовладения 28.11.2024, 17:390 Александр Котов о проекте бюджета, избрании глав муниципалитетов и штрафах за парковку на газонах 28.11.2024, 17:370 Ложное движение по замкнутому кругу 28.11.2024, 17:360 Наталья Федорова: Причал «Толба» в надежных руках
28.11.2024, 17:300 «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене 28.11.2024, 17:260 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 ноября 28.11.2024, 17:261 Муниципалитетам нужен туристический налог — Андрей Михайлов 28.11.2024, 17:170 Детям мигрантов нужно освоить русский язык для получения образования в РФ – Елена Даньшова
28.11.2024, 17:090 Накануне «Черной пятницы» спрос на грузоперевозки в РФ вырос на 32% — аналитики 28.11.2024, 16:520 Игорь Дитрих: Повышение зарплат бюджетников связано с указами президента 28.11.2024, 16:341 Президент РФ утвердил перечень KPI для губернаторов 28.11.2024, 16:260 Армен Мнацаканян: Ирина Толмачева — хозяйственник, знает экономику, это главный плюс
28.11.2024, 16:140 Туман ожидается на территории Псковской области 29 ноября 28.11.2024, 16:020 Муниципальная реформа позволит консолидировать финансы в округах — Александр Братчиков 28.11.2024, 16:010 Занятие по футболу в рамках всероссийского проекта провели в псковской школе №17 28.11.2024, 15:450 Субсидия на ремонт дорог в Псковском районе освоена на 100% – Наталья Федорова
28.11.2024, 15:324 Благодаря муниципальной реформе можно сократить траты на выборы — Игорь Сопов 28.11.2024, 15:181 Время стать заметным 28.11.2024, 14:591 Каждый пятый пскович мечтает на Новый год получить путевку на отдых – опрос 28.11.2024, 14:592 Открыта запись на самую популярную новогоднюю программу в Псковском музее
28.11.2024, 14:380 Осенью в Псковской области реже сбивают диких животных — УМВД 28.11.2024, 14:380 Умерла актриса Вера Карпова, снимавшаяся в российских детективах 28.11.2024, 14:360 Пиротехники МЧС уничтожили шесть авиабомб в Псковской области. ВИДЕО 28.11.2024, 14:350 Закон о поддержке социально ориентированных НКО обновили псковские депутаты
28.11.2024, 14:290 От охотничьих потех Вульфа до влияния турпотока-2024 на Михайловские рощи: в Пушкинском заповеднике готовят научную конференцию 28.11.2024, 14:170 Изменение часов педагогической нагрузки при индивидуальном обучении утвердили в Псковской области 28.11.2024, 14:100 Биткоин притягивает псковичей на криптобиржи – аналитики 28.11.2024, 14:080 Многократно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО предлагают депутаты
28.11.2024, 14:050 Псковские депутаты поддержали запрет на приём в школы иностранцев без знания русского языка 28.11.2024, 14:010 Серийную похитительницу продуктов заключили под стражу в Пскове 28.11.2024, 13:580 Псковские депутаты утвердили закон о сотрудничестве властей с Советом муниципальных образований 28.11.2024, 13:510 Единый способ избрания глав районов и округов утвержден в Псковской области
28.11.2024, 13:440 Закон об определении размера арендной платы за земельные участки обновили в Псковской области  28.11.2024, 13:371 Штраф за парковку в зеленой зоне в Псковской области вырос до 150 тысяч рублей 28.11.2024, 13:350 Псковские депутаты уточнили распределение полномочий при выплате доплат к пенсиям бывших чиновников 28.11.2024, 13:290 Специальный налоговый режим заработает в Псковской области с января
28.11.2024, 13:262 Наталья Федорова: Особый упор в Псковском районе делаем на сферу ЖКХ 28.11.2024, 13:220 Усвятский муниципальный округ включен в перечень приграничных территорий 28.11.2024, 13:200 Квоты для приема на работу несовершеннолетних, детей-сирот и бывших заключенных закрепили в законе Псковской области 28.11.2024, 13:120 Мемориальную доску гвардии капитану Михаилу Гурскому открыли на ППК
28.11.2024, 13:012 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Третья мировая на пороге? 28.11.2024, 12:590 Переехавшим в Псковскую область полярникам увеличат размер жилищной субсидии 28.11.2024, 12:520 Бюджет ФОМС Псковской области на 2024 год увеличен на 18 млн рублей 28.11.2024, 12:480 Монтаж автопавильона начали напротив храма Жен Мироносиц в Пскове
28.11.2024, 12:470 Полномочия по развитию массового спорта подняли на уровень региона 28.11.2024, 12:420 Федеральные нормы о соцподдержке участников СВО отразили в региональном законе 28.11.2024, 12:370 Ряд муниципальных образований Псковской области переименуют 1 января 28.11.2024, 12:281 В Центробанке допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции
28.11.2024, 12:260 Установить туристический налог смогут муниципалитеты Псковской области 28.11.2024, 12:240 23 класса в школах Псковской области закрыты на карантин 28.11.2024, 12:230 Бюджет территориального ФОМС на 2025 год приняли в Псковской области 28.11.2024, 12:190 Александр Котов: Общими усилиями мы можем значительно улучшить бюджетные показатели на 2025 год
28.11.2024, 12:130 Псковича отправили на исправительные работы за неуплату алиментов 28.11.2024, 12:120 Для работы над проектом бюджета Псковской области создана согласительная комиссия 28.11.2024, 12:080 Проект бюджета Псковской области на 2025 год принят в первом чтении 28.11.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Федоровой
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru