ТОС «К32» появится на Завеличье

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «К32», утвердили депутаты Псковской городской Думы на очередной 28-ой сессия 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Проект решения Думы подготовлен на основании обращения инициативной группы граждан, проживающих по адресу: улица Коммунальная, 32.
«В этом году у нас хорошие результаты», - отметил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, комментируя установление границ очередного ТОС.
«За» проголосовали 20 депутатов из 20 присутствовавших на сессии.