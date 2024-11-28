Общество

В облздраве прокомментировали заявление Артура Гайдука об угрозе остаться без скорой помощи

В облздраве прокомментировали заявление Артура Гайдука об угрозе остаться без скорой помощи.

Имеющиеся бригады скорой медицинской помощи, которые обслуживают территорию Пскова и Псковской области, справляются со своей нагрузкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области, комментируя заявление депутата областного Собрания Артура Гайдука на очередной 39-й сессии о том, что регион «рискует остаться без скорой медицинской помощи».

«Ежедневно на работу на центральной станции скорой помощи, а она обслуживает только город Псков, выходит 14 бригад медиков. Все бригады, которые выходят на линию в Пскове и области, справляются со своей нагрузкой. Также работают и специализированные бригады в Пскове и Великих Луках: педиатрическая и психиатрическая», - пояснил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

Он также отметил, что постоянно ведётся работа по увеличению штата скорой помощи. 31 фельдшер устроился на Псковскую станцию скорой помощи в 2023–2024 годах – это чуть меньше 10 % от общего штата. За последние два года ещё 11 студентов – будущих врачей заключили договоры о целевом обучении.

«Административный персонал действительно увеличится, но лишь за счёт реорганизации скорой помощи. С 2019 года — существует единая Псковская станция скорой медицинской помощи, которая работает на всю область. Соответственно, увеличилось количество бухгалтеров и специалистов по кадрам, но количество заместителей главного врача не изменилось. Сейчас, как и 20 лет назад, их всего два — заместитель по медицинской части и заместитель по медицине катастроф», - подчеркнул Денис Сачков.