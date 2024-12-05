Общество

Наталья Федорова: Мы гордимся, что в Псковском районе волонтерское движение разрастается

Волонтеры помогли пережить нелегкое время в период пандемии коронавируса, они активно помогают продвигать социально значимые проекты, такие как организация голосования за общественные территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом напомнила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Добровольцы помогают готовить и сопровождают нас на праздниках и крупных событийных мероприятиях», - отметила Наталья Федорова.

Вклад вносят волонтеры и в помощь участникам СВО и их близким.

«Люди с большим сердцем не считаются с личным временем, амбициями, материальными возможностями – идут и делают мир лучше. Мы гордимся тем, что в Псковском районе год от года волонтерское движение разрастается. Школьники, студенты, люди среднего возраста и наши уважаемые добровольцы старшего поколения – ваша отзывчивость, сопричастность, заинтересованность, активность, неравнодушие и бескорыстная помощь людям вызывает огромное уважение и несомненно идет во благо обществу! Спасибо вам за совместную работу! Пусть то добро, которое вы отдаете, возвращается вам сторицей! Будьте здоровы, успешны, любимы! С праздником!» - заключила глава района.