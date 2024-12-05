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Подход к образованию требует изменений — Елена Даньшова

В связи с усложнением учебных программ и учебников, а также учитывая особенности современных детей, которые проводят значительное количество времени с гаджетами, необходимо пересмотреть учебную программу с целью снижения нагрузки на школьников. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания, директор Великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова.

«В целом я согласна с тем, что школьные программы перегружены. Как учитель и бабушка шестиклассника, я вижу, что учебники стали слишком сложными для восприятия, а современные дети, подверженные влиянию гаджетов и компьютеров, не всегда способны усвоить такой объём информации», - сказала Елена Даньшова.

Директор отметила, что необходимо пересмотреть учебные планы, возможно, следует больше работать над выявлением наклонностей у детей.

«Мы стремимся охватить необъятное, добавляя новые предметы к традиционным, и все это в рамках пятидневной учебной рабочей недели. Это создает давление как на детей, так и на учителей. Можно пойти по пути профилизации, как мы уже делаем в старших классах, но в среднем звене детям еще трудно понять, кем они хотят быть - физиками или гуманитариями. Возможно, следует работать над выявлением наклонностей у детей, чтобы они могли выбирать предметы на основе своих интересов», - сказала Елена Даньшова.

При этом парламентарий заметила, что такие изменения могут привести к перегрузке учителей.

«У нас не один учащийся, и практически каждый учитель не работает на полную ставку из-за нехватки кадров и низкой оплаты труда. Учителя вынуждены брать больше часов, чтобы заработать», — пояснила Елена Даньшова.

Директор школы высказала мнение, что важно изменить подход к домашним заданиям. Она считает, что задания должны быть индивидуализированы, чтобы каждый ребёнок мог выполнять задания в соответствии со своими способностями и потребностями.

«Упростить задания не получится, поскольку существуют стандарты и программы. Но, возможно, нужно изменить подход к домашним заданиям. Задания должны быть индивидуализированы. Один ребенок может воспринять много информации, другой — создать творческий проект. Психологи утверждают, что в разном возрасте должно быть определенное количество времени, потраченное на домашнее задание», - поделилась парламентарий.

Елена Даньшова подчеркнула, что для изменения ситуации необходимо работать над улучшением условий как для учеников, так и для учителей, чтобы образование стало более эффективным и доступным.

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Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению проработать вопрос перегрузки школьников.