Общество

Индивидуальные занятия не облегчают жизнь нашим детям — Татьяна Фомченкова

Ажиотажный спрос на репетиторов и перегрузка детей — серьезная проблема современного образования. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова.

«Опыт показывает, что дети очень много времени проводят после уроков, занимаясь дополнительным образованием. Мы долго говорили о его развитии, и, наконец, это дало свои плоды. В гимназии, в которой я работаю, нет детей, которые не занимаются в кружках и секциях. После уроков они домой приходят в 8−9 часов вечера», — отметила Татьяна Фомченкова.

Она пояснила, что такая загруженность создает дополнительные трудности: «У кого-то время возвращения раньше, у кого-то позже, и, конечно, уроки они делают очень-очень поздно. Невероятный арсенал репетиторов и родительское желание срочно обучать детей в онлайн-школах и на индивидуальных занятиях не облегчают жизнь нашим детям».

По мнению Татьяны Фомченковой, вопрос перегрузки детей является серьезным. «Очень хочется, чтобы это не только обсуждали с министерством просвещения, но и привлекали к обсуждению педагогическую общественность. Не родительскую, а именно педагогическую общественность», - подчеркнула директор гимназии.

Депутат уточнила, что необходим более глубокий анализ ситуации и поиск оптимальных решений для улучшения условий обучения и досуга детей, чтобы избежать перегрузки и стресса, связанных с репетиторством и дополнительными занятиями.

Смотрите также Внимание! Перегрузка

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению проработать вопрос перегрузки школьников.