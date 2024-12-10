Общество

Охранную организацию в Пскове оштрафовали за нарушение лицензионных требований

Арбитражный суд Псковской области привлек ООО «Частная охранная организация "Группа Довмонт"» к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Охранной организации назначили наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей за нарушение законодательства в сфере частной охранной деятельности при охране государственного предприятия Псковской области «Псковавтотранс».

Напомним, что ранее управление Росгвардии по Псковской области обратилось в суд с заявлением о привлечении охранной организации к административной ответственности за нарушение лицензионных требований.