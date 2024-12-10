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Губернатор вручил псковичам государственные и ведомственные награды ко Дню Конституции

В рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря, в Пскове прошло торжественное мероприятие, на котором губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные награды РФ, награды президента РФ, ведомственные награды, награды Псковской области, а также паспорта гражданина Российской Федерации, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Мне приятно отметить, что ответственных, профессиональных и результативных специалистов у нас с каждым годом становится всё больше. Вы все воплощаете ценности Конституции на практике. В нашей стране создаются условия для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан. Здесь важен вклад каждого завода, каждого предприятия и каждого человека. Все вместе мы обеспечиваем укрепление государственности, национальной безопасности, достойную жизнь, свободное развитие и самореализацию каждого жителя нашей страны», - сказал Михаил Ведерников.

Награды псковичи получили за достижения в различных сферах, включая ветеринарию, образование, социальную сферу и охрану природы. Кроме того, в рамках церемонии пять человек получили паспорта гражданина Российской Федерации.

«Хочу обратиться к самым юным гражданам России, которым сегодня будут вручены паспорта. Дорогие друзья, быть гражданином России — это честь и большая ответственность. Вы живете в самой большой и прекрасной стране, где все сферы выстроены, основываясь на Конституции, нашем главном законе. Обязательно его изучите, чтобы понимать, чем живет наше государство и какими принципами руководствоваться. Уверен, что в будущем вы совершите много добрых дел, важных, полезных, интересных открытий, чтобы сделать нашу страну еще лучше и сильнее», - обратился к 14-летним псковичам Михаил Ведерников.

За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено Людмиле Яковлевой – главному ветеринарному врачу сельскохозяйственного производственного кооператива племенного конного завода «Псковский».

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За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента Российской Федерации объявлена:

Татьяне Бирюковой – преподавателю Идрицкого филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Псковский агротехнический колледж».

Валентине Бурносенко – учителю средней общеобразовательной школы №2 имени Николая Ковалева города Невеля.

Елене Рословой – учителю Паниковской основной общеобразовательной школы.

Ларисе Храмцовой – учителю Дедовичской средней школы №2.

Таисии Череухо – учителю Пустошкинского центра образования.

Ольге Яковлевой – учителю Москвинской средней общеобразовательной школы Псковского района.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента Российской Федерации объявлена:

Алексею Матвееву – водителю автомобиля управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области.

Сергею Степанову – водителю автомобиля управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области.

За активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации благодарственного письма президента удостоен Валерий Зайцев – глава Печорского муниципального округа.

За заслуги в труде и продолжительную работу в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов почетным знаком «За отличие в службе» Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации» награждена Ольга Васильева – помощник участкового лесничего Середкинского участкового лесничества.

За многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудовой сфере почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации награждены:

Антонина Амелина – медицинская сестра Первомайского дома-интерната.

Валентина Белая – социальный работник Центра социального обслуживания Невельского района.

Елена Павлова – социальный работник Центра социального обслуживания Плюского района.

Любовь Санаева – бухгалтер Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Ольга Сергеева – начальник отдела субсидий, социальных выплат и льгот территориального отдела города Великие Луки.

Светлана Усина – социальный работник отделения социального обслуживания на дому Центра социального обслуживания города Великие Луки.

Ольга Широкова – специалист по кадрам Центра социального обслуживания Новоржевского района.

За особый вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан на территории Псковской области медалью «Александр Невский с дружиной» награждена Олеся Краснова – начальник правового отдела Псковской таможни.

За особый вклад в возрождение исторического наследия Псковской области медалью «Александр Невский с дружиной» награждены:

Татьяна Мартынова – заместитель генерального директора – директор Центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Алла Сердцева – начальник отдела по работе со студенческими отрядами Псковского государственного университета

Мария Тучак – председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Всего была вручена одна государственная награда Российской Федерации, девять поощрений президента, восемь ведомственных наград и 27 наград Псковской области.