Павел Матыцын: «Титан-Полимер» будет наращивать объемы, выходить на новые рынки

Совет директоров ГК «Титан» утвердил на должность генерального директора завода «Титан-Полимер» Павла Матыцына. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода, задачи, стоящие перед коллективом предприятия под руководством Павла Матыцына – развитие действующих производственных мощностей и реализация следующих этапов инвестиционного проекта завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино».
Трудовая деятельность Павла Матыцына связана с ведущими компаниями России по выпуску полимерной продукции, Павел Матыцын имеет большой опыт успешного руководства промышленными предприятиями в разных регионах страны.
Напомним, ранее директором «Титан-Полимера» был Кирилл Неретин, на пост был назначен в феврале 2023 года.