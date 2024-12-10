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Павел Матыцын: «Титан-Полимер» будет наращивать объемы, выходить на новые рынки

Совет директоров ГК «Титан» утвердил на должность генерального директора завода «Титан-Полимер» Павла Матыцына. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода, задачи, стоящие перед коллективом предприятия под руководством Павла Матыцына – развитие действующих производственных мощностей и реализация следующих этапов инвестиционного проекта завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино».

Трудовая деятельность Павла Матыцына связана с ведущими компаниями России по выпуску полимерной продукции, Павел Матыцын имеет большой опыт успешного руководства промышленными предприятиями в разных регионах страны.

«Коллектив завода с момента запуска предприятия проделал большой объем пуско-наладочных работ на производственных линиях предприятия и обеспечил стабильный режим работы оборудования. Практически весь комплекс работ этого очень сложного этапа специалисты завода выполнили самостоятельно, без лицензиаров, что подчеркивает высокий уровень их профессионализма. Следующий этап – нарастить объемы, выйти на новые рынки реализации продукции, а также реализовать следующий этап инвестиционного проекта по выпуску ПЭТ и ПБТ», - сказал Павел Матыцын.

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Напомним, ранее директором «Титан-Полимера» был Кирилл Неретин, на пост был назначен в феврале 2023 года.