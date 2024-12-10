Общество

Монтаж новогодних украшений завершили в Великих Луках

Монтаж новогодних украшений завершился на улицах Великих Лук. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, силами подрядной организации смонтированы консоли, малые архитектурные формы, фотозоны, декоративные элементы, фонтаны, арки.

Фото: администрация Великих Лук

«Установлены инсталляции на площади Ленина. В этом году совсем по-новому засиял сквер Пушкина. Там установили декоративное дерево – волшебный дуб из сказок Пушкина и свечу. Интересные новогодние инсталляции появились на площади Рокоссовского, улице Вокзальной. По традиции набережная реки Ловать к новому году засияла желтыми тёплыми огнями», - рассказали в администрации.

Учреждения культуры также подготовились к зимним праздникам и нарядили свои территории. Возле драматического театра появился сказочный лес с белкой, волшебный волк «охраняет» городской краеведческий музей. Сказочные персонажи появились и у Городского дома культуры имени Ленина, музыкальной и художественной школ.

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Вечером 14 декабря огнями засияет главная новогодняя ель города. Напомним, что в этом году в целях безопасности массовых мероприятий на открытие ёлки не будет, но 21 декабря с 13:00 по городу будет курсировать новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой.