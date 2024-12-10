Общество

В работу псковской инфекционки внедрили искусственный интеллект

В Псковской областной инфекционной клинической больнице внедрили технологию искусственного интеллекта для анализа результатов компьютерной томографии (КТ) пациентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гращенко.

Такая инновация позволяет врачам-рентгенологам точнее оценивать поражение лёгочной ткани и исключает возможные ошибки.

Как отметила Марина Гращенко, методика с использованием ИИ упрощает и ускоряет процесс диагностики, что особенно важно при большом потоке пациентов. Теперь врачи могут быстрее получать результаты и назначать необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что правительство Псковской области активно внедряет искусственный интеллект (AI) в государственный сектор.