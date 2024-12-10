Общество

Выход опасен: псковские синоптики предупреждает об отсутствии ледяного покрова

В связи с отсутствием ледяного покрова на водоёмах в Псковской области выход на лёд в настоящее время представляет опасность. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«По предварительному прогнозу, в ближайшие две недели лёд не появится. Это означает, что выходить на рыбалку сейчас опасно. Когда лёд сформируется, рыбаки смогут выйти на лёд», - сказала Тала Нещадимова.

Напомним, во многих муниципалитетах Псковской области запретили выходить на лед.

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