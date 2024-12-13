Общество

Задержан ещё один подозреваемый в нападении на псковских десантников 6-й роты

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще двоих участников нападений банд Басаева и Хаттаба в Чечне в 1999 и 2000 годах. Об этом сообщили официальный представитель СК РФ Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе работы совместно с МВД и Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данных преступлениях граждан России Хамидулы Япова, 1975 года рождения, и Минкаила Магамадова, 1975 года рождения, - сообщили в ЦОС ФСБ. - Магамадов и Япов задержаны во взаимодействии с Центром "Э" ГУ МВД России по СКФО в городе Удомля Тверской области и Владимире Владимирской области».

Как сообщила Петренко, по данным следствия, Япов причастен к нападению 4 октября 1999 года на военнослужащих Минобороны в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни, а Магамадов участвовал в нападении на военнослужащих 9-й роты псковских десантников 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт. В результате двух нападений боевиков погибли 99 военнослужащих, 32 получили ранения.

Следователями главного следственного управления СК РФ по СКФО задержанным предъявлены обвинения по ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Они заключены под стражу, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, пишет ТАСС.

«Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются», - отметили в ФСБ.