Общество

Путин подведет итоги года в ходе большой пресс-конференции в полдень

Президент РФ Владимир Путин в четверг в полдень по традиции подведет итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году будет вновь совмещена с «Прямой линией».

Данный формат мероприятия уже был опробован главой государства дважды: год назад и во время пандемии в 2020 году. До этого «Прямая линия» и большая пресс-конференция всегда проводились в разное время.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил совмещение этих форматов напряженным графиком Путина, в котором трудно выкроить несколько раз в год много времени для подготовки к столь масштабным мероприятиям, но заверил, что, если потребуется, отдельная «Прямая линия», проводившаяся летом, может возобновиться, пишет «Интерфакс».

В этом году, как и прежде, в пресс-конференции примут участие не только журналисты из разных регионов страны, но и иностранцы. В их числе будут представители западных СМИ, аккредитованные в Москве. Некоторые журналисты специально прилетели в Россию на это мероприятие, сказал Песков.

Традиционно на «Прямую линию» приходят миллионы вопросов от россиян. Граждане могут позвонить в колл-центр, написать смс или обращение через сайт программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Кроме того, задать свой вопрос можно с помощью социальных сетей. По мере приближения к началу программы число звонков и смс от россиян увеличивается до размеров шквала, а количество обращений через соцсети уменьшается.

Прием обращений ведется вплоть до окончания программы. Как правило, к этому моменту их число превышает 2 млн и часть из них уже отправляются в работу в органы власти.

В этом году при сборе и обработке вопросов впервые использовался искусственный интеллект. Согласно данным нейросети GigaChat, по состоянию на вечер среды на «Прямую линию» с президентом поступило более 1 млн 700 тыс. обращений, в том числе более 900 тыс. звонков. В колл-центр поступают звонки и из европейских стран, в основном, от выходцев из России. Есть также и обращения от иностранцев, в частности, о получении российского гражданства.

Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года. Исключением стал 2022 год - тогда ни «Прямая линия», ни большая пресс-конференция не проводились. Как правило, подобные мероприятия не имеют четкого хронометража. Однако они всегда продолжительные по времени и насыщенные по содержанию.

Самая длинная «Прямая линия» состоялась в 2013 году. Тогда Путин общался в прямом эфире со зрителями 4 часа 47 минут, а количество обращений превысило три миллиона. А в 2008 году президент поставил рекорд общения с журналистами: в ходе большой пресс-конференции он ответил более чем на 100 вопросов за 4 часа 40 минут.