Общество

Олег Брячак: Ничего иного, кроме поддержки работы губернатора и бюджета, я для себя не вижу

Проголосовать «за» бюджет области на 2025 год и плановый период или «воздержаться» посоветовал оппозиционным партиям лидер фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Олег Брячак на 40-й сессии областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я хотел бы построить свое выступление вокруг вопроса, которого вы коснулись вскользь, - это госдолг Псковской области, который начал формироваться предыдущей администрацией. Я публично выступал против госдолга и говорил о том, что коммерческие кредиты надо брать, только если мы знаем, как их отдавать. В результате эти кредиты остались. Очень опасно и вредно для нашей области было то, что проценты составляли до 1 млрд рублей в год. Мало кто работает с такими цифрами и понимает, что это такое», - прокомментировал бюджетное послание губернатора Олег Брячак.

Он пояснил, что строительство одной из средних школ в Пскове ранее обошлось в 500 млн рублей. «Один млрд рублей, который мы дарили банкам, это две школы. Дело в том, что, если бы кредитная нагрузка осталась, то по нынешней ставке мы бы платили 3 млрд. Михаил Ведерников подарил нашему бюджету 3 млрд рублей. Это шесть школ в год, благодаря вашей работе», - заметил справедливоросс.

«Ничего иного, кроме поддержки работы губернатора и бюджета я для себя не вижу. Хочу обратиться к оппозиционным партиям, у которых есть установка не поддерживать бюджет. Не голосуйте против, а просто воздержитесь», - рекомендовал он.