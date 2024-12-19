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Александр Котов о бюджете области в 2025 году и итогах работы Собрания

40-ая очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов прошла в Пскове 19 декабря. На ней был окончательно принят бюджет Псковской области на 2025 год. Как можно охарактеризовать бюджет на предстоящий год? Какие важнейшие для региона статьи можно выделить в бюджетном послании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова? И какие инициативы Собрания в уходящем году стали самыми значимыми? На эти вопросы председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов ответил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

— Александр Алексеевич, как охарактеризуете бюджет области на 2025 год и на плановый период?

— Бюджет следующего года у нас будет сложным и напряженным. Следует отметить, что все социальные обязательства будут выполнены. В полном объеме предусмотрены денежные средства на заработную плату в бюджетных учреждениях, на все меры социальной поддержки, которые определены нашим областным законодательством, на завершение строительных объектов и в образовании, и в здравоохранении, которые были начаты в текущем году. Нам предстоит очень серьезная совместная работа Псковского областного Собрания депутатов, губернатора и правительства Псковской области, чтобы на протяжении следующего года мы нашли возможность как увеличения собственных налоговых и неналоговых доходов, так и привлечения денежных средств из федерального бюджета, по различных государственным программам в рамках реализации национальных проектов. Такие возможности у нас есть, работа будет непростая, в следующем году мы будем, я надеюсь, неоднократно корректировать бюджет уже в сторону увеличения. Эти дополнительные средства, которые поступят в областной бюджет, будем направлять на решение самых насущных проблем граждан, которые проживают на территории нашей Псковской области.

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— Впервые за долгое время оппозиционные партии не стали голосовать против бюджета, а воздержались. Как вы можете это объяснить?

— В этом году мы достаточно серьезно отшлифовали бюджетный процесс. Когда мы готовили законопроект о бюджете, была возможность неоднократно встречаться с губернатором, с руководителями исполнительной власти области. Многие вопросы были решены в процессе подготовки проекта закона о бюджете. Я бы отметил наше очень конструктивное взаимодействие и с правительством, самое главное, с губернатором. Михаил Юрьевич всегда внимательно слушает просьбы депутатов, всегда откликается на те предложения, которые у нас есть. Это основная причина, которая послужила такому консолидированному голосованию сегодня. Против не было никого, были воздержавшиеся. Наверное, у них на это есть какие-то свои причины. В основном все понимают, что те возможности, которые у нас есть, используются по максимуму. Губернатор очень четко выстраивает работу с правительством Российской Федерации и с президентом для того, чтобы найти возможность использовать все инструменты, которые сегодня предоставлены для поддержки региона.

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— Губернатор области выступил с бюджетным посланием перед депутатами Собрания. Как оцениваете выступление? Какие акценты выделили в речи главы региона?

— Как всегда, послание губернатора было обстоятельным. Михаил Юрьевич рассказал об основных параметрах проекта закона о бюджете. О тех поправках, которые подготовили к принятию во втором чтении. Основные посылы заключаются в том, что мы по-прежнему в полном объеме обеспечили источниками финансирования исполнение всех социальных обязательств. Это и работа наших социальных учреждений, и меры поддержки в виде лекарственного обеспечения, и так далее.

Губернатор обозначил необходимость завершения ряда объектов, строительство которых мы начали в 2024 году и в 2023 году. Это тоже большой объем работы, соответственно, нам тоже необходимо в полном объеме найти источники финансирования. Бюджет напряженный, но у нас есть все возможности для того, чтобы доходную часть увеличить. Такую задачу мы поставили для себя, над этим мы и будем работать.

— Если говорить в целом об уходящем годе, какие фундаментальные решения были приняты Собранием за календарный 2024 год?

— В нашей работе трудно выделить главные и второстепенные решения. То, что внешне кажется рутиной, на самом деле имеет большое значение. Мы постоянно заняты корректировками нашего областного законодательства, мы постоянно стараемся реагировать на изменения текущей ситуации и на самые актуальные проблемы, прежде всего. Понятно, что во многом это зависит от финансовых возможностей, но мы никогда не исключаем и наши возможности организационные. Работа у нас плановая, постоянная. Законодательный орган четко отрабатывает все законодательные инициативы, которые к нам поступают. Сами мы, конечно, тоже выступаем авторами изменений в наши законы. Я работу за 2024 год оцениваю как вполне успешную.

— Были ли решения, которые сначала были непопулярными и критиковались, но после показали свою эффективность?

— Знаете, критику вызывают чаще всего вопросы политического характера и законодательные инициативы, которые носят популистский характер. Я хотел бы отметить, что в этом году у нас популистских законодательных инициатив стало меньше. С другой стороны, мы научились работать системно. Не только фракция партии «Единая Россия», но и все остальные фракции политических партий. Псковское областное Собрание депутатов - не про то, чтобы где-то отремонтировать крыльцо или кровлю, заменить окна или какой-то участок дороги. Это, безусловно, важные вещи, которые волнуют людей. Но законодательный орган про то, чтобы системно отреагировать на проблемы, которые волнуют наших жителей.

Например, это работа по привлечению кадров в образовании и здравоохранении. Это системный вопрос, который требует внимательного подхода. Вместе с губернатором мы это неоднократно обсуждали и нашли возможность дополнительно предусмотреть денежные средства в законе о бюджете на следующий год для того, чтобы поддерживать тех, кто сегодня трудится в этих важных для нас отраслях, и создать условия для привлечения кадров и в сферу образования, и в сферу здравоохранения. Существенные результаты уже есть.

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Эта работа рассчитана не на один год, она длительная. Тем не менее мы видим, что нам удалось переломить ситуацию. Мы сейчас пристальное внимание обратили на кадровую проблему в системе органов местного самоуправления, потому что сегодня испытываем в ней большой дефицит. Соответственно, принимается целый ряд мер поддержки. В бюджете следующего года денежные средства на это предусмотрены. Для муниципальных служащих мы будем их реализовывать, смотреть, как это будет работать, и поддерживать наши муниципальные образования, чтобы там работали профессионально подготовленные кадры.

Беседовала Анастасия Мишуковская