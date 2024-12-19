Александр Котов о бюджете области в 2025 году и итогах работы Собрания

40-ая очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов прошла в Пскове 19 декабря. На ней был окончательно принят бюджет Псковской области на 2025 год. Как можно охарактеризовать бюджет на предстоящий год? Какие важнейшие для региона статьи можно выделить в бюджетном послании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова? И какие инициативы Собрания в уходящем году стали самыми значимыми? На эти вопросы председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов ответил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
— Александр Алексеевич, как охарактеризуете бюджет области на 2025 год и на плановый период?
— Бюджет следующего года у нас будет сложным и напряженным. Следует отметить, что все социальные обязательства будут выполнены. В полном объеме предусмотрены денежные средства на заработную плату в бюджетных учреждениях, на все меры социальной поддержки, которые определены нашим областным законодательством, на завершение строительных объектов и в образовании, и в здравоохранении, которые были начаты в текущем году. Нам предстоит очень серьезная совместная работа Псковского областного Собрания депутатов, губернатора и правительства Псковской области, чтобы на протяжении следующего года мы нашли возможность как увеличения собственных налоговых и неналоговых доходов, так и привлечения денежных средств из федерального бюджета, по различных государственным программам в рамках реализации национальных проектов. Такие возможности у нас есть, работа будет непростая, в следующем году мы будем, я надеюсь, неоднократно корректировать бюджет уже в сторону увеличения. Эти дополнительные средства, которые поступят в областной бюджет, будем направлять на решение самых насущных проблем граждан, которые проживают на территории нашей Псковской области.
— Впервые за долгое время оппозиционные партии не стали голосовать против бюджета, а воздержались. Как вы можете это объяснить?
— В этом году мы достаточно серьезно отшлифовали бюджетный процесс. Когда мы готовили законопроект о бюджете, была возможность неоднократно встречаться с губернатором, с руководителями исполнительной власти области. Многие вопросы были решены в процессе подготовки проекта закона о бюджете. Я бы отметил наше очень конструктивное взаимодействие и с правительством, самое главное, с губернатором. Михаил Юрьевич всегда внимательно слушает просьбы депутатов, всегда откликается на те предложения, которые у нас есть. Это основная причина, которая послужила такому консолидированному голосованию сегодня. Против не было никого, были воздержавшиеся. Наверное, у них на это есть какие-то свои причины. В основном все понимают, что те возможности, которые у нас есть, используются по максимуму. Губернатор очень четко выстраивает работу с правительством Российской Федерации и с президентом для того, чтобы найти возможность использовать все инструменты, которые сегодня предоставлены для поддержки региона.
— Губернатор области выступил с бюджетным посланием перед депутатами Собрания. Как оцениваете выступление? Какие акценты выделили в речи главы региона?
— Как всегда, послание губернатора было обстоятельным. Михаил Юрьевич рассказал об основных параметрах проекта закона о бюджете. О тех поправках, которые подготовили к принятию во втором чтении. Основные посылы заключаются в том, что мы по-прежнему в полном объеме обеспечили источниками финансирования исполнение всех социальных обязательств. Это и работа наших социальных учреждений, и меры поддержки в виде лекарственного обеспечения, и так далее.
Губернатор обозначил необходимость завершения ряда объектов, строительство которых мы начали в 2024 году и в 2023 году. Это тоже большой объем работы, соответственно, нам тоже необходимо в полном объеме найти источники финансирования. Бюджет напряженный, но у нас есть все возможности для того, чтобы доходную часть увеличить. Такую задачу мы поставили для себя, над этим мы и будем работать.
— Если говорить в целом об уходящем годе, какие фундаментальные решения были приняты Собранием за календарный 2024 год?
— В нашей работе трудно выделить главные и второстепенные решения. То, что внешне кажется рутиной, на самом деле имеет большое значение. Мы постоянно заняты корректировками нашего областного законодательства, мы постоянно стараемся реагировать на изменения текущей ситуации и на самые актуальные проблемы, прежде всего. Понятно, что во многом это зависит от финансовых возможностей, но мы никогда не исключаем и наши возможности организационные. Работа у нас плановая, постоянная. Законодательный орган четко отрабатывает все законодательные инициативы, которые к нам поступают. Сами мы, конечно, тоже выступаем авторами изменений в наши законы. Я работу за 2024 год оцениваю как вполне успешную.
— Были ли решения, которые сначала были непопулярными и критиковались, но после показали свою эффективность?
— Знаете, критику вызывают чаще всего вопросы политического характера и законодательные инициативы, которые носят популистский характер. Я хотел бы отметить, что в этом году у нас популистских законодательных инициатив стало меньше. С другой стороны, мы научились работать системно. Не только фракция партии «Единая Россия», но и все остальные фракции политических партий. Псковское областное Собрание депутатов - не про то, чтобы где-то отремонтировать крыльцо или кровлю, заменить окна или какой-то участок дороги. Это, безусловно, важные вещи, которые волнуют людей. Но законодательный орган про то, чтобы системно отреагировать на проблемы, которые волнуют наших жителей.
Например, это работа по привлечению кадров в образовании и здравоохранении. Это системный вопрос, который требует внимательного подхода. Вместе с губернатором мы это неоднократно обсуждали и нашли возможность дополнительно предусмотреть денежные средства в законе о бюджете на следующий год для того, чтобы поддерживать тех, кто сегодня трудится в этих важных для нас отраслях, и создать условия для привлечения кадров и в сферу образования, и в сферу здравоохранения. Существенные результаты уже есть.
Эта работа рассчитана не на один год, она длительная. Тем не менее мы видим, что нам удалось переломить ситуацию. Мы сейчас пристальное внимание обратили на кадровую проблему в системе органов местного самоуправления, потому что сегодня испытываем в ней большой дефицит. Соответственно, принимается целый ряд мер поддержки. В бюджете следующего года денежные средства на это предусмотрены. Для муниципальных служащих мы будем их реализовывать, смотреть, как это будет работать, и поддерживать наши муниципальные образования, чтобы там работали профессионально подготовленные кадры.
Беседовала Анастасия Мишуковская