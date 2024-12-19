Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Легкая кухня»
Банкет в бане? Легко!
Обследования без очередей и хамства
Воспитатели будущего
Господин Рейтингомер
Образовательная среда
Защитить от хулиганов
Третий этап Муниципальная реформа
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
От стекляшки до «чебурашки»
Что привезти из Пскова?
Платное лечение
«Истфакт» Ленин в Пскове
 
 
 
ещё Общество 19.12.2024 15:340 Александр Котов о бюджете области в 2025 году и итогах работы Собрания 19.12.2024 15:520 Путин о проблемах YouTube и Google в РФ: Они должны выбирать – наши законы или санкции 19.12.2024 15:490 Поход к развитию системы здравоохранения региона глубоко проработан — Евгений Панферов 19.12.2024 15:340 Александр Котов о бюджете области в 2025 году и итогах работы Собрания 19.12.2024 15:210 Всех излечит, исцелит: как меняется ветслужба области 19.12.2024 15:010 Самые дефицитные специальности в «Псковских тепловых сетях» перечислил Игорь Максимов
 
 
 
Самое популярное 12.12.2024 14:220 Незаконно построенный псковичом дом подлежит сносу 16.12.2024 18:045 Рейтингомер: новые рулевые, 10 лет для Гавунаса и госмедиахолдинг подставляет власти 13.12.2024 12:490 Псков простился с Валерием Павловым 18.12.2024 20:010 О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников 18.12.2024 08:040 Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Котов о бюджете области в 2025 году и итогах работы Собрания

19.12.2024 15:34|ПсковКомментариев: 0

40-ая очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов прошла в Пскове 19 декабря. На ней был окончательно принят бюджет Псковской области на 2025 год. Как можно охарактеризовать бюджет на предстоящий год? Какие важнейшие для региона статьи можно выделить в бюджетном послании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова? И какие инициативы Собрания в уходящем году стали самыми значимыми? На эти вопросы председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов ответил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

— Александр Алексеевич, как охарактеризуете бюджет области на 2025 год и на плановый период?

— Бюджет следующего года у нас будет сложным и напряженным. Следует отметить, что все социальные обязательства будут выполнены. В полном объеме предусмотрены денежные средства на заработную плату в бюджетных учреждениях, на все меры социальной поддержки, которые определены нашим областным законодательством, на завершение строительных объектов и в образовании, и в здравоохранении, которые были начаты в текущем году. Нам предстоит очень серьезная совместная работа Псковского областного Собрания депутатов, губернатора и правительства Псковской области, чтобы на протяжении следующего года мы нашли возможность как увеличения собственных налоговых и неналоговых доходов, так и привлечения денежных средств из федерального бюджета, по различных государственным программам в рамках реализации национальных проектов. Такие возможности у нас есть, работа будет непростая, в следующем году мы будем, я надеюсь, неоднократно корректировать бюджет уже в сторону увеличения. Эти дополнительные средства, которые поступят в областной бюджет, будем направлять на решение самых насущных проблем граждан, которые проживают на территории нашей Псковской области.

— Впервые за долгое время оппозиционные партии не стали голосовать против бюджета, а воздержались. Как вы можете это объяснить?

— В этом году мы достаточно серьезно отшлифовали бюджетный процесс. Когда мы готовили законопроект о бюджете, была возможность неоднократно встречаться с губернатором, с руководителями исполнительной власти области. Многие вопросы были решены в процессе подготовки проекта закона о бюджете. Я бы отметил наше очень конструктивное взаимодействие и с правительством, самое главное, с губернатором. Михаил Юрьевич всегда внимательно слушает просьбы депутатов, всегда откликается на те предложения, которые у нас есть. Это основная причина, которая послужила такому консолидированному голосованию сегодня. Против не было никого, были воздержавшиеся. Наверное, у них на это есть какие-то свои причины. В основном все понимают, что те возможности, которые у нас есть, используются по максимуму. Губернатор очень четко выстраивает работу с правительством Российской Федерации и с президентом для того, чтобы найти возможность использовать все инструменты, которые сегодня предоставлены для поддержки региона.

— Губернатор области выступил с бюджетным посланием перед депутатами Собрания. Как оцениваете выступление? Какие акценты выделили в речи главы региона?

— Как всегда, послание губернатора было обстоятельным. Михаил Юрьевич рассказал об основных параметрах проекта закона о бюджете. О тех поправках, которые подготовили к принятию во втором чтении. Основные посылы заключаются в том, что мы по-прежнему в полном объеме обеспечили источниками финансирования исполнение всех социальных обязательств. Это и работа наших социальных учреждений, и меры поддержки в виде лекарственного обеспечения, и так далее.

Губернатор обозначил необходимость завершения ряда объектов, строительство которых мы начали в 2024 году и в 2023 году. Это тоже большой объем работы, соответственно, нам тоже необходимо в полном объеме найти источники финансирования. Бюджет напряженный, но у нас есть все возможности для того, чтобы доходную часть увеличить. Такую задачу мы поставили для себя, над этим мы и будем работать.

— Если говорить в целом об уходящем годе, какие фундаментальные решения были приняты Собранием за календарный 2024 год?

— В нашей работе трудно выделить главные и второстепенные решения. То, что внешне кажется рутиной, на самом деле имеет большое значение. Мы постоянно заняты корректировками нашего областного законодательства, мы постоянно стараемся реагировать на изменения текущей ситуации и на самые актуальные проблемы, прежде всего. Понятно, что во многом это зависит от финансовых возможностей, но мы никогда не исключаем и наши возможности организационные. Работа у нас плановая, постоянная. Законодательный орган четко отрабатывает все законодательные инициативы, которые к нам поступают. Сами мы, конечно, тоже выступаем авторами изменений в наши законы. Я работу за 2024 год оцениваю как вполне успешную.

— Были ли решения, которые сначала были непопулярными и критиковались, но после показали свою эффективность?

— Знаете, критику вызывают чаще всего вопросы политического характера и законодательные инициативы, которые носят популистский характер. Я хотел бы отметить, что в этом году у нас популистских законодательных инициатив стало меньше. С другой стороны, мы научились работать системно. Не только фракция партии «Единая Россия», но и все остальные фракции политических партий. Псковское областное Собрание депутатов - не про то, чтобы где-то отремонтировать крыльцо или кровлю, заменить окна или какой-то участок дороги. Это, безусловно, важные вещи, которые волнуют людей. Но законодательный орган про то, чтобы системно отреагировать на проблемы, которые волнуют наших жителей.

Например, это работа по привлечению кадров в образовании и здравоохранении. Это системный вопрос, который требует внимательного подхода. Вместе с губернатором мы это неоднократно обсуждали и нашли возможность дополнительно предусмотреть денежные средства в законе о бюджете на следующий год для того, чтобы поддерживать тех, кто сегодня трудится в этих важных для нас отраслях, и создать условия для привлечения кадров и в сферу образования, и в сферу здравоохранения. Существенные результаты уже есть.

Эта работа рассчитана не на один год, она длительная. Тем не менее мы видим, что нам удалось переломить ситуацию. Мы сейчас пристальное внимание обратили на кадровую проблему в системе органов местного самоуправления, потому что сегодня испытываем в ней большой дефицит. Соответственно, принимается целый ряд мер поддержки. В бюджете следующего года денежные средства на это предусмотрены. Для муниципальных служащих мы будем их реализовывать, смотреть, как это будет работать, и поддерживать наши муниципальные образования, чтобы там работали профессионально подготовленные кадры.

Беседовала Анастасия Мишуковская

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #регион60 #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть в школы оценку за поведение?
В опросе приняло участие 179 человек
19.12.2024, 15:550 Новый знак «Остановка запрещена» поставят на улице Металлистов в Пскове 19.12.2024, 15:540 Бронзовая песня 19.12.2024, 15:520 Путин о проблемах YouTube и Google в РФ: Они должны выбирать – наши законы или санкции 19.12.2024, 15:490 Поход к развитию системы здравоохранения региона глубоко проработан — Евгений Панферов
19.12.2024, 15:340 Александр Котов о бюджете области в 2025 году и итогах работы Собрания 19.12.2024, 15:240 Путин: РФ готова вести переговоры с любым легитимным представителем Украины 19.12.2024, 15:210 Всех излечит, исцелит: как меняется ветслужба области 19.12.2024, 15:190 Газификация – главный вопрос для Псковской области на прямой линии с Путиным
19.12.2024, 15:170 Целесообразность появления «круга» на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург уточнят в Пскове 19.12.2024, 15:010 Самые дефицитные специальности в «Псковских тепловых сетях» перечислил Игорь Максимов 19.12.2024, 14:540 Работа по поддержке семей с детьми должна стать приоритетом — Путин 19.12.2024, 14:490 Андрей Козлов: Губернатор в послании много сказал о поддержке проблемных областей
19.12.2024, 14:351 Бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова-2024. СТЕНОГРАММА 19.12.2024, 14:350 Президент призвал укреплять в России миграционную работу 19.12.2024, 14:320 Произведения Чайковского, Мендельсона, фон Вебера прозвучат в псковской филармонии 25 декабря 19.12.2024, 14:140 Путин: Будем вести работу над привлечением крупных компаний в регионы
19.12.2024, 14:070 Линия жизни художника Куликова (который из Опочки) 19.12.2024, 14:040 Реконструкция котельной №18 в Пскове позволит подключить к теплу порядка 20 домов 19.12.2024, 13:490 Алексей Севастьянов о бюджетном послании: Векторы определены, и они достигаемы 19.12.2024, 13:430 Путин высоко оценил качество российского кино и подтвердил интерес к нему своей семьи
19.12.2024, 13:240 Светофор устанавливают на пешеходном переходе напротив школы №23 в Пскове 19.12.2024, 13:180 10 км тепловых сетей заменили в Пскове в 2024 году — Игорь Максимов 19.12.2024, 13:111 Россия сохраняет позиции в мировой экономике — президент 19.12.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: 100 самых влиятельных псковичей-2024
19.12.2024, 12:570 В уборке снега в Великих Луках задействованы 176 человек 19.12.2024, 12:542 Путин: Уровень безработицы рекордно низкий 19.12.2024, 12:530 Не поддаваться на психологическое давление мошенников призвали россиян 19.12.2024, 12:480 Экономика Псковской области наращивает обороты — Александр Козловский
19.12.2024, 12:442 Президент России заявил о росте реальных зарплат на 9% в 2024 году 19.12.2024, 12:430 Александр Братчиков: Главное в бюджетном послании — увеличение собственных доходов 19.12.2024, 12:340 До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 20 декабря 19.12.2024, 12:320 Штрафы для юрлиц за нарушения в сфере занятости населения закрепили в законе Псковской области 
19.12.2024, 12:280 Правительство области перестанет составлять среднесрочный финансовый план 19.12.2024, 12:251 Путин: Рост экономики России за два года составил около 8% 19.12.2024, 12:170 Каталоги трёх фестивалей анимации и литературы передал в дар псковским библиотекам Пушкинский заповедник 19.12.2024, 12:150 «Сообразим на троих»: 100 самых влиятельных псковичей-2024
19.12.2024, 12:120 Закон об управлении собственностью региона скорректировали в Псковской области 19.12.2024, 12:090 Закон о местном референдуме в Псковской области принял региональный парламент 19.12.2024, 12:070 Стартовала прямая линия президента России Владимира Путина 19.12.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Игорем Максимовым
19.12.2024, 12:040 Герб Псковской области разрешили наносить на сувенирах для награждения спортсменов 19.12.2024, 12:020 Мировым судьей в Стругокрасненском районе назначили Владимира Пронченко 19.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 декабря 19.12.2024, 11:592 Выплаты отдельным категория граждан в Псковской области увеличат на 4,5% в 2025 году
19.12.2024, 11:550 Гдовский район стал муниципальным округом 19.12.2024, 11:500 Мировым судьей в Палкинском районе назначили Елену Васильеву 19.12.2024, 11:480 Учреждена должность советника губернатора Псковской области в представительстве в Москве 19.12.2024, 11:410 Ближнее Запсковье признали единой зоной охраны объектов культурного наследия
19.12.2024, 11:410 Последние корректировки внесли в бюджет Псковской области 2024 года 19.12.2024, 11:381 Органам МСУ в Псковской области передали полномочия по регистрации браков 19.12.2024, 11:360 Порядок уведомления о проведении публичных мероприятий изменили в Псковской области 19.12.2024, 11:311 Псковская область выставила на торги 49% в уставном капитале ФК «Псков-747»
19.12.2024, 11:310 Формы финансирования спортивных сооружений расширили в Псковской области 19.12.2024, 11:230 Два человека пострадали при столкновении Mercedes и «УАЗ» в Гдовском районе 19.12.2024, 11:200 Свыше 12,7 млрд рублей составит в 2025 году бюджет ФОМС Псковской области 19.12.2024, 11:180 КПРФ воздержалась от голосования за бюджет Псковской области
19.12.2024, 11:160 Александр Котов: Мы очень сильно отшлифовали бюджетный процесс 19.12.2024, 11:121 Бюджет Псковской области на 2025 год приняли в трёх чтениях 19.12.2024, 11:025 Олег Брячак: Ничего иного, кроме поддержки работы губернатора и бюджета, я для себя не вижу 19.12.2024, 10:571 На станции сотовой связи Псковской области могут выделить 640 млн рублей
19.12.2024, 10:540 Более миллиарда рублей направят на строительство Северного обхода Пскова 19.12.2024, 10:530 На строительство водопровода в псковском микрорайоне Борисовичи выделят 1 млрд рублей 19.12.2024, 10:520 В 2025 году в Псковской области благоустроят свыше 30 общественных территорий 19.12.2024, 10:470 28 работников культуры при устройстве в селах Псковской области получат по миллиону рублей
19.12.2024, 10:430 Свыше 800 мероприятий планируют провести в Псковской области к 80-летию Великой Победы 19.12.2024, 10:420 Более 30 объектов культурного наследия будут реставрировать в 2025 году в Псковской области 19.12.2024, 10:410 Новые пункты скорой помощи появятся в Красногородске, Пушкинских Горах, Острове и Пустошке 19.12.2024, 10:400 Свыше 400 млн рублей выделят на реконструкцию медучреждений в Псковской области
19.12.2024, 10:370 173 млн рублей направят из федерального бюджета на программу повышения рождаемости в Псковской области 19.12.2024, 10:350 В 2025 году выделят 1,6 млрд рублей на льготные лекарства в Псковской области 19.12.2024, 10:351 Новый проект «Рождество начинается здесь» станет зимним брендом Псковской области 19.12.2024, 10:330 Женские консультации создадут в Опочке, Порхове, Невеле, Дедовичах и Острове
19.12.2024, 10:310 Флагманскую школу для одаренных детей в Пскове планируют достроить к 2027 году 19.12.2024, 10:290 Проекты на 37 млрд рублей взял в работу Фонд инвестразвития Псковской области в 2024 году 19.12.2024, 10:280 Число выпускающих продукцию резидентов «Моглино» может вырасти до девяти 19.12.2024, 10:260 Госдолг Псковской области сократился до 55,8%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru