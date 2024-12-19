Общество

Александр Козловский подарил велосипед юной псковичке

Новогоднее желания юной псковички исполнил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Следующей весной Маша Алексеева из Пскова будет кататься на новом велосипеде. Его она загадала на Новый год», - рассказал Александр Козловский.

Письмо девочки депутат снял с всероссийской «Ёлки желаний» в Госдуме.

«Юная псковичка учится в пятом классе, любит рисовать и кататься на велосипеде. Желаю ей отличных отметок и успехов в творчестве», - заключил Александр Козловский.

Ранее губернатор Псковской области призвал псковичей присоединиться к акции «Ёлка желаний»