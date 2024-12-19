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Общество

Борис Елкин о благоустройстве Летнего сада: Продумываем разные варианты

20.12.2024 18:38|ПсковКомментариев: 0

Глава города Пскова Борис Елкин назвал ряд причин, по которым недавно введенный в эксплуатацию сквер на Сиреневом бульваре очень популярен и востребован у жителей Запсковья, в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Этот проект реализован в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". А самое главное правило этой программы, что объекты, которые будут реализовываться, это народные объекты, те, которые выбрали люди. Соответственно, данный объект выиграл рейтинговое голосование. Место, действительно, популярно. Дополнительные детские пространства, детские площадки, спортивные площадки всегда нужны. Этот микрорайон активно развивается, и мы понимаем, что там будут еще появляться дополнительно многоквартирные дома, жители. Обязательно надо где-то погулять, где-то с коляской, с детьми, где-то просто самому пройтись иногда пешочком. Как показывает практика, самые активные у нас жители в части голосования - это жители спальных районов. Как раз поэтому на том же самом Запсковье у нас реализовано много объектов. Проект сквера выиграл не в этом году и не в прошлом, а почти три года назад. Ввиду того, что мы в свое время докладывали новые сети, пришлось немного перенести срок реализации данного объекта», - рассказал глава города.

Борис Елкин выразил надежду на благоустройство городских пространств и в центре города, но они связаны с куда более серьезными финансовыми затратами.

«Конечно, хотелось бы, чтобы в центре на основных территориях у нас тоже было благоустроено. Сейчас со мной многие жители, конечно, не согласятся, кто гуляет по Летнему, Ботаническом саду. Они требуют дополнительного благоустройства, но мы понимаем, что суммы, которые выделяются по "Формированию комфортной городской среды", а это порядка 40-50 миллионов, для таких больших территорий - это капля в море. На самом деле этого хватит, чтобы сделать только дорожки - это примерно. Не говоря уже о озеленении, каких-то работах с растительностью, с кустарниками. Это иные программы нужны. Сейчас продумываем разные варианты. Но мы прекрасно помним про эти территории, что их тоже надо благоустроить. Тем более они находятся прямо вдоль стены, поэтому большое количество туристов по ним ходят», - добавил Борис Елкин. 

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #обратный отсчет
Источник: Псковская Лента Новостей
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