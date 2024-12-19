Александр Борисов: Самой важной частью бюджета является его социальная составляющая

Самой важной частью бюджета является его социальная составляющая. Об этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что на голосовании за бюджет в Псковском областном Собрании было проявлено удивительное единение. Только четыре представителя оппозиции воздержались.
«Все партии, в том числе оппозиционные, предоставили некие поправки. Достаточно удивительно единодушие, в Госдуме такого пока нет. Такое время, что все всё понимают, но в голосовании чаще всего коммунисты всегда выступают "против" любого бюджета. Это их принципиальная позиция. В целом работа над бюджетом велась очень активно. Федеральные чиновники, министры, вице-премьеры посещали заседания фракций, отвечали на все вопросы. Это достаточно длительный процесс. Принятие бюджета - это важная веха, все относятся к этому серьезно и нет партий, которые не придавали бы этому особое значение», – добавил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.