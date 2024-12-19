Общество

Александр Борисов: Самой важной частью бюджета является его социальная составляющая

Самой важной частью бюджета является его социальная составляющая. Об этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Основной и самой важной частью является социальная составляющая бюджета - как федерального, так и регионального. Мы заслушали вчера бюджетное послание Михаила Юрьевича Ведерникова. Несмотря на тот сложный период, который мы сейчас проживаем, все социальные обязательства будут выполнены. На мой взгляд, это один из самых важных факторов. Вне всякого сомнения, сегодняшняя ситуация накладывает определенный отпечаток на деятельность депутатского корпуса. Понятно, что основная тема - это СВО и поддержка военнослужащих и их семей. Мне кажется, что это ставится во главу угла. Бюджет принят, депутаты могут немного выдохнуть, а у Михаила Юрьевича начинаются суровые будни. Дальше начинается работа с рисками, но я уверен, что команда справится, и бюджет будет выполнен», – сказал Александр Борисов.

Он отметил, что на голосовании за бюджет в Псковском областном Собрании было проявлено удивительное единение. Только четыре представителя оппозиции воздержались.

«Все партии, в том числе оппозиционные, предоставили некие поправки. Достаточно удивительно единодушие, в Госдуме такого пока нет. Такое время, что все всё понимают, но в голосовании чаще всего коммунисты всегда выступают "против" любого бюджета. Это их принципиальная позиция. В целом работа над бюджетом велась очень активно. Федеральные чиновники, министры, вице-премьеры посещали заседания фракций, отвечали на все вопросы. Это достаточно длительный процесс. Принятие бюджета - это важная веха, все относятся к этому серьезно и нет партий, которые не придавали бы этому особое значение», – добавил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.