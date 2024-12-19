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Фотофакт: Псковские лошадницы продолжают работать в Детском парке, несмотря на запреты

Псковские лошадницы продолжают оказывать небезопасные услуги по катанию на лошадях в Пскове. Несмотря на ранее ведённые запреты их в очередной раз заметили в Детском парке, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, нахождение лошадей и пони в парках Пскова запретили. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля. В настоящее время организовывать катание на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места катания, таким образом, попали под запрет.

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Осенью этого года 1 год 6 месяцев лишения свободы условно назначили владельцу пони за оказание небезопасных услуг по катанию на лошади. В результате одного катания в Детском парке пони скинул с себя ребёнка, который получил из-за этого телесные повреждения.