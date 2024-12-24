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Александр Братчиков о бюджете-2025 и взаимодействии с политической оппозицией

О бюджете Пскова на 2025 год, работе согласительной комиссии и изменениях во взаимодействии с политической оппозицией рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания Александр Братчиков в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- Александр Николаевич, расскажите о бюджете региона на 2025 год.

- Бюджет – это отражение ситуации в нашей стране в целом. Мы понимаем, что три года идет специальная военная операция. Мы понимаем, что каждый день стоит достаточно серьезных денег для бюджета Российской Федерации. Мы понимаем, что мы находимся в жестком прессинге от санкций, которые действуют против нашей страны. Поэтому говорить о том, что сейчас бюджет развития, глобального развития, я бы, наверное, не стал. Но опять же говорить о том, что бюджет стагнации и выживания - тоже нельзя. Все те социальные обязательства, которые предусмотрены, которые взяло на себя правительство Псковской области, губернатор Псковской области, будут, безусловно, выполнены. Даже можно отметить то, что независимо от всего в резервном фонде губернатора заложена сумма в размере 1,7 млрд, даже чуть побольше, на увеличение заработной платы муниципальным служащим - это всем чиновникам, а также учителям, врачам, то есть всей бюджетной. Да, дотации остались на том же уровне, какие были в прошлом году, они просто не увеличены. Но опять же, мы принимаем бюджет в этом году, но по опыту предыдущих лет, наверное, десяти, мы понимаем, что в течение года обычно добавляется достаточно много.

Снижение идет по субсидиям. Субсидии - это средства, которые передаются региону на строительство школ, строительство еще каких-то объектов, здравоохранение. Да, их в этом году запланировано меньше. Но опять же надо понимать, что благодаря работе губернатора в Совете Федерации вместе с нашим председателем Котовым Александром Алексеевичем (председателем областного Собрания - ред.) и опять же при поддержке Андрея Турчака (бывшего сенатора от Псковской области - ред.) удалось сохранить соотношение по привлечению субсидий в размере 1% со стороны региона и 99% - это федеральный бюджет. Может быть, это тоже как-то повлияло на объем выделяемых средств.

Что касается собственных доходов. Да, они растут. На этой сессии мы возвращались к бюджету 2024 года, увеличивали его параметры - не только за счёт безвозмездных поступлений со стороны федерального бюджета, но и благодаря росту доходной части самого региона. И на 2025 год планируются собственные доходы фактически на уровне 2024 года, в бюджет пока увеличение не закладывается, но за счет того, что в 2024 году они сильно выросли по отношению к предыдущим годам, соответственно, сумма значительно выше, чем была заложена изначально в предыдущие периоды. Но основное из своих доходов, безусловно, это НДФЛ - это рост заработных плат. И очень важно, что растет налог на прибыль. Опять же, в таких непростых условиях это говорит о том, что наши компании научились работать прибыльно. Что в общем-то позитивно сказывается на всей экономике Псковской области. Прибыль также идет на инвестирование, инвестирование основных средств тех предприятий, которые прибыль получают. Что опять же говорит о том, что наш регион развивается.

- Александр Николаевич, какой бюджет предстоящего года?

- Я буду говорить только про бюджет 2025 года, мы принимали бюджет в конце ноября на 2025 год в первом чтении. Доходы у нас составляли 48 миллиард, расходы 51 миллиард. Дефицит бюджета составлял 3,2 миллиарда рублей - это 10%, что допускается по бюджетному законодательству.

Сейчас, в декабре, мы опять же, исходя из того, что уже видим, что в бюджет Псковской области поступает дополнительное средства из федерального бюджета, также как и увеличиваются собственные доходы, потому что по итогам работы в 2024 году бюджет увеличивается на 6,1 миллиарда рублей. То есть, соответственно, мы возвращались к принятию бюджета в первом чтении, потому что мы меняли основные параметры с 48 на 54 миллиарда. Соответственно, меняли также и расходную часть. Это за этот месяц насколько сильно изменилась ситуация с объемом средств, которые будут доступны в бюджете следующего года.

Государственный долг составляет 23,5 млрд - это государственные кредиты. Коммерческих кредитов, как докладывал губернатор, на данном этапе нет. Возможно, они появятся к концу года, но это незначительные суммы в объеме максимум одного миллиарда рублей. А что такое государственный долг в процентах? Если у нас растут собственные доходы, а государственный долг не увеличивается, то объем в процентном отношении государственного долга от собственных доходов сокращается. Поэтому 4-5 лет назад он заставлял 100% от собственных доходов, так как регион не берет больше дополнительных заимствований, а пытается жить по средствам, то, соответственно, относительно собственных доходов государственный долг снижается.

- А какой процент по государственному долгу?

- 0,01% в год.

- Сколько мы сегодня на обслуживание этого кредита ежегодно тратим?

- Незначительная сумма. Я пока не могу сказать по бюджету 2024 года, потому что отчет исполнения бюджета у нас будет уже в следующем году, мы это точно скажем, мы увидим цифру, сколько было потрачено в 2024 году, но сумма некритичная, она на 2025 год тоже закладывается некритичная.

- Это естественно при таких соотношениях?

- Да, потому что планируется привлечь, как мы говорили с финансовым управлением, порядка двух, максимум трех миллиардов рублей на данном этапе, и то это будет краткосрочное привлечение, не на весь период, а на несколько месяцев. Поэтому проценты будут только уплачены за тот период, пока регион будет пользоваться кредитными деньгами, то сумма некритичная, порядка 100 миллионов рублей.

- Вернемся к работе над главным финансовым документом 2025 года. Как она проходила? Была ли дискуссия?

- Есть опыт. Все так или иначе уже понимают, что такое бюджет, как с этим бюджетом работать. Опять же, что такое согласительная комиссия? Это инструмент, который создан на паритетной основе между правительством области и Псковским областным Собранием депутатов по работе и принятию поправок к бюджету ко второму чтению. Соответственно, губернатор прислал кандидатуры - это замы губернатора в правительстве Псковского области, соответственно, все комитеты по необходимости. Со стороны Псковского областного Собрания участвовали, принимали участие в работе представители всех партий, которые входят в Псковское областное Собрание депутатов.

Согласительная комиссия делилась на две части. В первой части этой работы мы обсуждали и проверяли, контролировали, можно так сказать, то постановление, которое было принято ранее. И вторая часть происходила по отработке обращений депутатов, прокуратуры, правительства, Счетной палаты, которые поступили в согласительную комиссию в этом году к поправкам в бюджет на 2025 год. Вот это две части, с которыми работала согласительная комиссия.

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Безусловно, очень важно было, чтобы в работе в согласительной комиссии участие принимали все партии, присутствующие в Собрании. Я уже отмечал в своем докладе и на сессии, что партия «Яблоко» первый рабочий день, первую часть работы проигнорировала. Что касается «Справедливой России», партия не приняла участие в работе согласительной комиссии вообще, поэтому это останется на ее совести. Могу отметить очень слаженную работу ЛДПР и партии «Новые люди». Это две партии, с которыми у нас не все взгляды сходятся, но они готовы слышать, готовы понимать, готовы обсуждать, поэтому предлагают системные решения, системные проекты, системные обращения, которые идут от избирателей, на которые мы тоже соглашаемся и принимаем в поправках ко второму чтению. Отдельно хочу сказать про работу КПРФ. Конечно, в этом году работа более системная, они с пониманием относятся к тому, что в стране непростая ситуация, идёт всё-таки СВО, бюджет достаточно непростой. Поэтому предложения, которые они предоставляли, более разумные, чем были раньше.

Беседовал Константин Калиниченко