Общество

Юрий Бурлин: Школа №2 потихоньку возвращается к своей привычной жизни

Депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия» Юрий Бурлин побывал в обновленной школе №2 в Пскове. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Юрий Бурлин / «ВКонтакте»

Депутат вместе с директором Еленой Алифановой осмотрели новые рекреации, гардероб, столовую и оценили обновленный актовый зал.

«Чувствуется, как школа потихоньку возвращается к своей привычной жизни, полной энергии и вдохновения. Дети уже готовятся к Новому году, и атмосфера в школе просто волшебная! Мы обсудили возможности дальнейшего сотрудничества со школой в некоммерческом секторе — всегда рад поддерживать такие инициативы и делать что-то полезное для наших жителей», – сказал Юрий Бурлин.

В завершение визита Юрий Бурлин с однопартийцем Поладом Исмаиловым подарил школе ель и новогоднюю фигурку.

«Теперь эта красота стоит в холле и встречает всех, поднимая новогоднее настроение! Надеюсь, что этот новый год принесет всем нам много радости и свершений. Берегите друг друга и не забывайте о важных моментах, которые делают нашу жизнь ярче!» – добавил депутат.

Напомним, недавно в школе завершился комплексный ремонт. Сроки сдачи объекта были сорваны, подрядчика привлекли к ответственности.