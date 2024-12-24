«Дневной дозор»: Нужно ли спасать мужчин?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о предложений создать отдельный нацпроект по спасению мужчин. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ, заявил, что продолжительность жизни мужчин в России на 10 лет меньше, чем у женщин. Российские мужчины трудоспособного возраста чаще всего умирают от болезней системы кровообращения, «внешних причин» (ДТП, несчастных случаев, убийств, самоубийств и алкогольных отравлений) и новообразований. А по уровню мужского суицида Россия и вовсе абсолютный мировой лидер. Говоря о низкой продолжительности жизни, стоит учитывать не только уровень медицины, но и представления о том, каким, по мнению россиян, должен быть «настоящий мужчина». Гендерные стереотипы могут мешать мужчинам следить за состоянием своего здоровья, своевременно обращаться за помощью к врачам или психологам, а также делиться своими переживаниями и проблемами и находить поддержку у близких. Играют свою роль и достижения цивилизации, которые приводят к низкой физической активности. Современному мужчине не нужно добывать мамонта — соответственно, не нужен и тестостерон в большом объеме. Уважающий себя мужчина ездит на машине, в лифте, имеет систему «умный дом» и лишний раз не встает с дивана, чтобы выключить свет в комнате. Но все эти атрибуты респектабельности несут за собой проблемы. Злоупотребление сахаром, выпечкой, сладкими напитками и другой «мусорной» едой, потребление алкоголя, особенно пива, стресс в острой и хронической форме, дефицит сна, переработки, отсутствие отпуска, тревога за семью - все это выливается в проблемы со здоровьем.
Неудивительно, что в России задумываются о том, как сократить разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин. Демограф Юрий Крупнов призывает создать отдельный нацпроект по спасению мужчин, который позволит сократить мужскую «сверхсмертность». По мнению эксперта, без участия государства эту печальную статистику не исправить. Для Псковской области, кстати, эта проблема особенно актуальна — в нашем регионе проживает почти 55% женщин и 45% мужчин. Влияют ли представления о том, каким должен быть «настоящий мужчина», на продолжительность и качество жизни «сильного пола»? Нужен ли отдельный нацпроект по сохранению здоровья и повышению продолжительности жизни российских мужчин? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Пытаться изменить природу человека — занятие бессмысленное, считает депутат областного Собрания, экс-главврач областной больницы Виктор Антонов. Так уж сложилось, что женщины более ответственно относятся к своему здоровью, чем мужчины. Представителям «сильной половины» человечества стоило бы брать с них пример — больше внимания уделять сохранению своего здоровья. Тогда и отдельный нацпроект по спасению мужчин не понадобится, убежден Виктор Антонов.
Не согласна с этим мнением председатель Общественного совета «Женского движения Единой России», депутат Псковского городской Думы Алеся Михачева. Она считает, что нацпроект для мужчин — здравое предложение. «Сильному полу» важно соответствовать общественному представлению о «настоящем мужчине». В стремлении продемонстрировать свою мужественность себе и окружающим российские мужчины не обращают внимание на сохранение здоровья.
В общественном сознании мужчина, в первую очередь, это защитник своей семьи и Отечества. Конечно, это влияет на продолжительность жизни мужчин и, к сожалению, не в положительную сторону, считает экс-заместитель главврача по хирургии Псковской областной клинической больницы, вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих. Тем не менее отдельный нацпроект по поддержке мужчин, по его мнению, не нужен.
Разделяет это мнение председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. По статистике, мужчин рождается гораздо больше, чем женщин, но со временем и возрастом эта диспропорция выравнивается, потому что так заложено природой, считает она. Мужчинам нужно более ответственно следить за своим здоровьем, но в «мужском» нацпроекте необходимости нет, говорит Наталья Никифорова.
Согласен с Натальей Никифоровой заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Он также считает, что на плечах мужчины в России лежит колоссальная нагрузка и ответственность. Помимо работы, глава семьи еще думает о доме, жене, детях и внуках, что очень сильно отражается на его здоровье. Ну и привычка мужчин в России откладывать обращение за медицинской помощью до последнего - не прибавляет долголетия. Тем не менее в отдельном нацпроекте по спасению мужчин нет необходимости, утверждает вице-спикер областного парламента.
Нацпроект, направленный на поддержку мужчин, необходим, убеждена эксперт по отношениям в жизни и бизнесе, психолог Ирина Ремер. В жизни большинства представителей «сильного пола» в России много суеты и отвлекающих факторов. Необходимо помочь им повысить качество своей жизни за счет повышения комфорта. Когда мужчина в семье и в обществе чувствует себя комфортно, его психика становится более стабильной, он работает продуктивно и эффективно для достижения своих жизненных целей. Это положительно отражается на продолжительности жизни, поскольку наша физиология напрямую связана с психикой, подчеркнула Ирина Ремер.
Фото: Ирина Ремер / «ВКонтакте»
Мнения наших сегодняшних собеседников разделились. Интересно, что мужчины в основном высказались «против» отдельного нацпроекта, направленного на повышение продолжительности жизни мужской половины россиян. В то время как женщины активнее высказываются «за» его принятие. Ведь на мужских плечах лежит большая ответственность и нагрузка. Ну а пока на уровне государства не утвержден нацпроект по спасению мужчин и победе над их «сверхсмертностью», сильной половине российского общества эксперты настоятельно рекомендуют более ответственно относиться к своему здоровью. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
Виктория Семенова