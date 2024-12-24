Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли спасать мужчин?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о предложений создать отдельный нацпроект по спасению мужчин. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ, заявил, что продолжительность жизни мужчин в России на 10 лет меньше, чем у женщин. Российские мужчины трудоспособного возраста чаще всего умирают от болезней системы кровообращения, «внешних причин» (ДТП, несчастных случаев, убийств, самоубийств и алкогольных отравлений) и новообразований. А по уровню мужского суицида Россия и вовсе абсолютный мировой лидер. Говоря о низкой продолжительности жизни, стоит учитывать не только уровень медицины, но и представления о том, каким, по мнению россиян, должен быть «настоящий мужчина». Гендерные стереотипы могут мешать мужчинам следить за состоянием своего здоровья, своевременно обращаться за помощью к врачам или психологам, а также делиться своими переживаниями и проблемами и находить поддержку у близких. Играют свою роль и достижения цивилизации, которые приводят к низкой физической активности. Современному мужчине не нужно добывать мамонта — соответственно, не нужен и тестостерон в большом объеме. Уважающий себя мужчина ездит на машине, в лифте, имеет систему «умный дом» и лишний раз не встает с дивана, чтобы выключить свет в комнате. Но все эти атрибуты респектабельности несут за собой проблемы. Злоупотребление сахаром, выпечкой, сладкими напитками и другой «мусорной» едой, потребление алкоголя, особенно пива, стресс в острой и хронической форме, дефицит сна, переработки, отсутствие отпуска, тревога за семью - все это выливается в проблемы со здоровьем.

Неудивительно, что в России задумываются о том, как сократить разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин. Демограф Юрий Крупнов призывает создать отдельный нацпроект по спасению мужчин, который позволит сократить мужскую «сверхсмертность». По мнению эксперта, без участия государства эту печальную статистику не исправить. Для Псковской области, кстати, эта проблема особенно актуальна — в нашем регионе проживает почти 55% женщин и 45% мужчин. Влияют ли представления о том, каким должен быть «настоящий мужчина», на продолжительность и качество жизни «сильного пола»? Нужен ли отдельный нацпроект по сохранению здоровья и повышению продолжительности жизни российских мужчин? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Пытаться изменить природу человека — занятие бессмысленное, считает депутат областного Собрания, экс-главврач областной больницы Виктор Антонов. Так уж сложилось, что женщины более ответственно относятся к своему здоровью, чем мужчины. Представителям «сильной половины» человечества стоило бы брать с них пример — больше внимания уделять сохранению своего здоровья. Тогда и отдельный нацпроект по спасению мужчин не понадобится, убежден Виктор Антонов.

«Не нужно дополнительных обсуждений, и так много тем для разговора. Это касается, наверное, всех. Существует проект и задача, которую необходимо выполнить в первую очередь: пройти диспансеризацию. Она может сыграть важную роль, если мы все воспользуемся этим замечательным предложением, выдвинутым правительством и президентом. Я имею в виду, прежде всего, диспансеризацию. К сожалению, показатели не впечатляют. Я боюсь ошибиться. Хорошо было бы, если бы флюорографию проходили не 70%, а 90% населения. То же самое касается и прививок. К сожалению, не всегда получается достичь необходимого уровня активности как медиков, так и самих граждан».

Не согласна с этим мнением председатель Общественного совета «Женского движения Единой России», депутат Псковского городской Думы Алеся Михачева. Она считает, что нацпроект для мужчин — здравое предложение. «Сильному полу» важно соответствовать общественному представлению о «настоящем мужчине». В стремлении продемонстрировать свою мужественность себе и окружающим российские мужчины не обращают внимание на сохранение здоровья.

«Мужчины, чтобы соответствовать тем критериям, которые сложились в представлении людей, жертвуют здоровьем, своей жизнью. Иногда даже там, где, возможно, другие методы бы лучше сработали. В нашей стране проводят множество мероприятий, направленных на образование молодёжи и заботу о женщинах. Особое внимание уделяется репродуктивным вопросам. Однако было бы полезно разработать национальный проект, направленный на улучшение качества жизни мужчин и предоставление им возможностей для самореализации. Вероятно, в некоторых ситуациях требуется помощь, чтобы направить и поддержать».

В общественном сознании мужчина, в первую очередь, это защитник своей семьи и Отечества. Конечно, это влияет на продолжительность жизни мужчин и, к сожалению, не в положительную сторону, считает экс-заместитель главврача по хирургии Псковской областной клинической больницы, вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих. Тем не менее отдельный нацпроект по поддержке мужчин, по его мнению, не нужен.

«Большинство мужских профессий связано с высокими физическими и моральными нагрузками. Мы часто говорим о мужчинах как о сильных и стойких, но в глубине души мы все сентиментальные, добрые, чуткие, иногда робкие и заботливые. И даже если мы скрываем эти качества за маской равнодушия, это не значит, что в душе мы не переживаем за близких. Поэтому мужчины всегда на передовой: они защищают Отечество, семью и детей, а также выполняют самые сложные и тяжёлые работы. Отдельный национальный проект для них не требуется, так как у нас уже есть национальные проекты по охране здоровья и диспансеризации, которые направлены на всех: мужчин, женщин и детей».

Разделяет это мнение председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. По статистике, мужчин рождается гораздо больше, чем женщин, но со временем и возрастом эта диспропорция выравнивается, потому что так заложено природой, считает она. Мужчинам нужно более ответственно следить за своим здоровьем, но в «мужском» нацпроекте необходимости нет, говорит Наталья Никифорова.

«Наши гражданские мужчины к себе относятся более беззаботно. Зачастую они не обращаются к врачам и сталкиваются с запущенными патологическими состояниями. Вопрос о необходимости отдельного национального проекта представляется мне неуместным. Я считаю, что просто нужна широкая пропаганда. Вы молодцы, ваш медиахолдинг, ваша радиостанция, что поднимаете такую тему. Если мы совместными усилиями будем уделять внимание этой проблеме, то это может привести к положительным результатам. Ведь как только средства массовой информации обращают внимание на проблему и привлекают к ней внимание аудитории, начинается процесс, который вызывает ответную реакцию. Я надеюсь, что ваша тема будет очень эффективна».

Согласен с Натальей Никифоровой заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Он также считает, что на плечах мужчины в России лежит колоссальная нагрузка и ответственность. Помимо работы, глава семьи еще думает о доме, жене, детях и внуках, что очень сильно отражается на его здоровье. Ну и привычка мужчин в России откладывать обращение за медицинской помощью до последнего - не прибавляет долголетия. Тем не менее в отдельном нацпроекте по спасению мужчин нет необходимости, утверждает вице-спикер областного парламента.

«В реальной жизни и женщина, и мужчина несут большую ответственность. Поэтому если пара думает о семье, доме, детях и работе, это настоящая пара, которая приносит пользу не только семье, но и государству. Я говорю о государстве, потому что от этого зависит благополучие во всех сферах жизни. Поэтому могу только посоветовать беречь здоровье и вовремя обращаться к врачу».

Нацпроект, направленный на поддержку мужчин, необходим, убеждена эксперт по отношениям в жизни и бизнесе, психолог Ирина Ремер. В жизни большинства представителей «сильного пола» в России много суеты и отвлекающих факторов. Необходимо помочь им повысить качество своей жизни за счет повышения комфорта. Когда мужчина в семье и в обществе чувствует себя комфортно, его психика становится более стабильной, он работает продуктивно и эффективно для достижения своих жизненных целей. Это положительно отражается на продолжительности жизни, поскольку наша физиология напрямую связана с психикой, подчеркнула Ирина Ремер.

Фото: Ирина Ремер / «ВКонтакте»

«В настоящее время разрабатывается множество проектов, направленных на увеличение продолжительности жизни. Однако, на мой взгляд, особенно важно выделить отдельное направление, посвящённое мужчинам. Сегодня многие женщины уже осознали важность любви к себе и понимания своих желаний. К сожалению, не все мужчины пока способны это осознать, часто их поведение зависит от внутреннего мира женщины, с которой они находятся рядом. У нас будет проект, который поможет сформировать новую культуру ответственного отношения мужчин к своему здоровью. Ведь мужчины являются опорой не только в семье, но и в государстве, и во власти, и в других сферах. Мы понимаем, что мужчина — это лучший лидер, который способен вести за собой. В наше время особенно важно заботиться о своём здоровье, как физическом, так и психологическом. Мужчинам особенно стоит развивать эмоциональный интеллект, чтобы сохранять душевное равновесие».

Мнения наших сегодняшних собеседников разделились. Интересно, что мужчины в основном высказались «против» отдельного нацпроекта, направленного на повышение продолжительности жизни мужской половины россиян. В то время как женщины активнее высказываются «за» его принятие. Ведь на мужских плечах лежит большая ответственность и нагрузка. Ну а пока на уровне государства не утвержден нацпроект по спасению мужчин и победе над их «сверхсмертностью», сильной половине российского общества эксперты настоятельно рекомендуют более ответственно относиться к своему здоровью. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

Виктория Семенова