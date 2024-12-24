Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Банкет в бане? Легко!
«Легкая кухня»
Новый год в «Гельдте»
Воспитатели будущего
Работа на «Горводоканале»
Образовательная среда
Обследования без очередей и хамства
Господин Рейтингомер
график работы Парка «Волшебная гора»
От стекляшки до «чебурашки»
Что привезти из Пскова?
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
100 самых Влиятельных псковичей
Платное лечение
Защитить от хулиганов
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
 
 
 
ещё Общество 24.12.2024 14:300 Слабый мороз ожидает псковичей в новогоднюю ночь 26.12.2024 11:010 «Зверьё моё»: Особенности ориентальных кошек. ВИДЕО 26.12.2024 10:410 «Ёлка главы Псковского района» собрала на праздник талантливых и одаренных детей 26.12.2024 09:540 «Дневной дозор»: Нужно ли спасать мужчин? 26.12.2024 09:200 Лекарства для диабетиков подорожали на 34,7% за 2024 год 26.12.2024 08:200 В Стругах Красных открылся центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы
 
 
 
Самое популярное 20.12.2024 11:231 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024 19.12.2024 21:190 Интерактив: Булочка с углем 24.12.2024 10:080 Интерактив: Родители студентов кооперативного техникума возмущены самоуправством ТОСа 20.12.2024 14:042 Петарды взорвали в торговом центре «Империал» в Пскове — очевидцы 24.12.2024 11:021 Назначен новый заместитель начальника УМВД России по Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли спасать мужчин?

26.12.2024 09:54|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о предложений создать отдельный нацпроект по спасению мужчин. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ, заявил, что продолжительность жизни мужчин в России на 10 лет меньше, чем у женщин. Российские мужчины трудоспособного возраста чаще всего умирают от болезней системы кровообращения, «внешних причин» (ДТП, несчастных случаев, убийств, самоубийств и алкогольных отравлений) и новообразований. А по уровню мужского суицида Россия и вовсе абсолютный мировой лидер. Говоря о низкой продолжительности жизни, стоит учитывать не только уровень медицины, но и представления о том, каким, по мнению россиян, должен быть «настоящий мужчина». Гендерные стереотипы могут мешать мужчинам следить за состоянием своего здоровья, своевременно обращаться за помощью к врачам или психологам, а также делиться своими переживаниями и проблемами и находить поддержку у близких. Играют свою роль и достижения цивилизации, которые приводят к низкой физической активности. Современному мужчине не нужно добывать мамонта — соответственно, не нужен и тестостерон в большом объеме. Уважающий себя мужчина ездит на машине, в лифте, имеет систему «умный дом» и лишний раз не встает с дивана, чтобы выключить свет в комнате. Но все эти атрибуты респектабельности несут за собой проблемы. Злоупотребление сахаром, выпечкой, сладкими напитками и другой «мусорной» едой, потребление алкоголя, особенно пива, стресс в острой и хронической форме, дефицит сна, переработки, отсутствие отпуска, тревога за семью - все это выливается в проблемы со здоровьем.

Неудивительно, что в России задумываются о том, как сократить разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин. Демограф Юрий Крупнов призывает создать отдельный нацпроект по спасению мужчин, который позволит сократить мужскую «сверхсмертность». По мнению эксперта, без участия государства эту печальную статистику не исправить. Для Псковской области, кстати, эта проблема особенно актуальна — в нашем регионе проживает почти 55% женщин и 45% мужчин. Влияют ли представления о том, каким должен быть «настоящий мужчина», на продолжительность и качество жизни «сильного пола»? Нужен ли отдельный нацпроект по сохранению здоровья и повышению продолжительности жизни российских мужчин? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Пытаться изменить природу человека — занятие бессмысленное, считает депутат областного Собрания, экс-главврач областной больницы Виктор Антонов. Так уж сложилось, что женщины более ответственно относятся к своему здоровью, чем мужчины. Представителям «сильной половины» человечества стоило бы брать с них пример — больше внимания уделять сохранению своего здоровья. Тогда и отдельный нацпроект по спасению мужчин не понадобится, убежден Виктор Антонов.

«Не нужно дополнительных обсуждений, и так много тем для разговора. Это касается, наверное, всех. Существует проект и задача, которую необходимо выполнить в первую очередь: пройти диспансеризацию. Она может сыграть важную роль, если мы все воспользуемся этим замечательным предложением, выдвинутым правительством и президентом. Я имею в виду, прежде всего, диспансеризацию. К сожалению, показатели не впечатляют. Я боюсь ошибиться. Хорошо было бы, если бы флюорографию проходили не 70%, а 90% населения. То же самое касается и прививок. К сожалению, не всегда получается достичь необходимого уровня активности как медиков, так и самих граждан».

Не согласна с этим мнением председатель Общественного совета «Женского движения Единой России», депутат Псковского городской Думы Алеся Михачева. Она считает, что нацпроект для мужчин — здравое предложение. «Сильному полу» важно соответствовать общественному представлению о «настоящем мужчине». В стремлении продемонстрировать свою мужественность себе и окружающим российские мужчины не обращают внимание на сохранение здоровья.

«Мужчины, чтобы соответствовать тем критериям, которые сложились в представлении людей, жертвуют здоровьем, своей жизнью. Иногда даже там, где, возможно, другие методы бы лучше сработали. В нашей стране проводят множество мероприятий, направленных на образование молодёжи и заботу о женщинах. Особое внимание уделяется репродуктивным вопросам. Однако было бы полезно разработать национальный проект, направленный на улучшение качества жизни мужчин и предоставление им возможностей для самореализации. Вероятно, в некоторых ситуациях требуется помощь, чтобы направить и поддержать».

В общественном сознании мужчина, в первую очередь, это защитник своей семьи и Отечества. Конечно, это влияет на продолжительность жизни мужчин и, к сожалению, не в положительную сторону, считает экс-заместитель главврача по хирургии Псковской областной клинической больницы, вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих. Тем не менее отдельный нацпроект по поддержке мужчин, по его мнению, не нужен.

«Большинство мужских профессий связано с высокими физическими и моральными нагрузками. Мы часто говорим о мужчинах как о сильных и стойких, но в глубине души мы все сентиментальные, добрые, чуткие, иногда робкие и заботливые. И даже если мы скрываем эти качества за маской равнодушия, это не значит, что в душе мы не переживаем за близких. Поэтому мужчины всегда на передовой: они защищают Отечество, семью и детей, а также выполняют самые сложные и тяжёлые работы. Отдельный национальный проект для них не требуется, так как у нас уже есть национальные проекты по охране здоровья и диспансеризации, которые направлены на всех: мужчин, женщин и детей».

Разделяет это мнение председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. По статистике, мужчин рождается гораздо больше, чем женщин, но со временем и возрастом эта диспропорция выравнивается, потому что так заложено природой, считает она. Мужчинам нужно более ответственно следить за своим здоровьем, но в «мужском» нацпроекте необходимости нет, говорит Наталья Никифорова.

«Наши гражданские мужчины к себе относятся более беззаботно. Зачастую они не обращаются к врачам и сталкиваются с запущенными патологическими состояниями. Вопрос о необходимости отдельного национального проекта представляется мне неуместным. Я считаю, что просто нужна широкая пропаганда. Вы молодцы, ваш медиахолдинг, ваша радиостанция, что поднимаете такую тему. Если мы совместными усилиями будем уделять внимание этой проблеме, то это может привести к положительным результатам. Ведь как только средства массовой информации обращают внимание на проблему и привлекают к ней внимание аудитории, начинается процесс, который вызывает ответную реакцию. Я надеюсь, что ваша тема будет очень эффективна».

Согласен с Натальей Никифоровой заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Он также считает, что на плечах мужчины в России лежит колоссальная нагрузка и ответственность. Помимо работы, глава семьи еще думает о доме, жене, детях и внуках, что очень сильно отражается на его здоровье. Ну и привычка мужчин в России откладывать обращение за медицинской помощью до последнего - не прибавляет долголетия. Тем не менее в отдельном нацпроекте по спасению мужчин нет необходимости, утверждает вице-спикер областного парламента.

«В реальной жизни и женщина, и мужчина несут большую ответственность. Поэтому если пара думает о семье, доме, детях и работе, это настоящая пара, которая приносит пользу не только семье, но и государству. Я говорю о государстве, потому что от этого зависит благополучие во всех сферах жизни. Поэтому могу только посоветовать беречь здоровье и вовремя обращаться к врачу».

Нацпроект, направленный на поддержку мужчин, необходим, убеждена эксперт по отношениям в жизни и бизнесе, психолог Ирина Ремер. В жизни большинства представителей «сильного пола» в России много суеты и отвлекающих факторов. Необходимо помочь им повысить качество своей жизни за счет повышения комфорта. Когда мужчина в семье и в обществе чувствует себя комфортно, его психика становится более стабильной, он работает продуктивно и эффективно для достижения своих жизненных целей. Это положительно отражается на продолжительности жизни, поскольку наша физиология напрямую связана с психикой, подчеркнула Ирина Ремер.

Фото: Ирина Ремер / «ВКонтакте»

«В настоящее время разрабатывается множество проектов, направленных на увеличение продолжительности жизни. Однако, на мой взгляд, особенно важно выделить отдельное направление, посвящённое мужчинам. Сегодня многие женщины уже осознали важность любви к себе и понимания своих желаний. К сожалению, не все мужчины пока способны это осознать, часто их поведение зависит от внутреннего мира женщины, с которой они находятся рядом. У нас будет проект, который поможет сформировать новую культуру ответственного отношения мужчин к своему здоровью. Ведь мужчины являются опорой не только в семье, но и в государстве, и во власти, и в других сферах. Мы понимаем, что мужчина — это лучший лидер, который способен вести за собой. В наше время особенно важно заботиться о своём здоровье, как физическом, так и психологическом. Мужчинам особенно стоит развивать эмоциональный интеллект, чтобы сохранять душевное равновесие».

Мнения наших сегодняшних собеседников разделились. Интересно, что мужчины в основном высказались «против» отдельного нацпроекта, направленного на повышение продолжительности жизни мужской половины россиян. В то время как женщины активнее высказываются «за» его принятие. Ведь на мужских плечах лежит большая ответственность и нагрузка. Ну а пока на уровне государства не утвержден нацпроект по спасению мужчин и победе над их «сверхсмертностью», сильной половине российского общества эксперты настоятельно рекомендуют более ответственно относиться к своему здоровью. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

Виктория Семенова

Теги: #здоровье #Дневной дозор #мужчины
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы инициативу о запрете использования пиротехники в период новогодних праздников?
В опросе приняло участие 178 человек
26.12.2024, 11:040 Великолукский пенсионер заплатит 400 тысяч рублей за хранение немаркированных сигарет  26.12.2024, 11:010 «Зверьё моё»: Особенности ориентальных кошек. ВИДЕО 26.12.2024, 10:590 Volkswagen горел в плюсской деревне Петрилово 26.12.2024, 10:520 Выставку Псковского музея-заповедника представят в Калининграде и Ярославле
26.12.2024, 10:480 Итоги 2024 года подведут ведущие «ПЛН FM» в программе «Обратный отсчет» 26.12.2024, 10:420 Деревянное покрытие сделают на входе в Поганкины палаты в Пскове 26.12.2024, 10:410 «Ёлка главы Псковского района» собрала на праздник талантливых и одаренных детей 26.12.2024, 10:330 Псковский музей-заповедник ждет нового реставратора из Иркутска 
26.12.2024, 10:210 Жительницу Стругокрасненского округа осудили за кражу телефонов у несовершеннолетних 26.12.2024, 10:080 В Порхове 36-летний мужчина погиб при пожаре 26.12.2024, 10:050 «Подстрочник»: Жизнь Дновского муниципального округа после преобразования 26.12.2024, 09:540 «Дневной дозор»: Нужно ли спасать мужчин?
26.12.2024, 09:440 Явный Дед Мороз 26.12.2024, 09:340 Девушку в Пскове задержали за попытку украсть детские товары 26.12.2024, 09:201 Лекарства для диабетиков подорожали на 34,7% за 2024 год 26.12.2024, 09:000 Выход книги о подвиге Александра Матросова отметили в Великих Луках
26.12.2024, 08:400 Топ-5 мошеннических схем на Новый год назвали эксперты 26.12.2024, 08:200 В Стругах Красных открылся центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы 26.12.2024, 08:000 Международный день подарков отмечают 26 декабя 26.12.2024, 07:300 Псковичке грозит 2 года лишения свободы за удар знакомого бутылкой по шее
26.12.2024, 07:000 День войсковой противовоздушной обороны России празднуют 26 декабря 25.12.2024, 22:000 Жизнеспособна ли в России идея многоженства, ответил юрист 25.12.2024, 21:510 Лучших социальных работников чествовали в Псковской области 25.12.2024, 21:400 Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности на новогодних праздниках
25.12.2024, 21:310 Концерт классической музыки музыкантов нового поколения состоялся в Пскове 25.12.2024, 21:260 Порядка 230 новогодних подарков из Псковской области получат дети Геническа 25.12.2024, 21:200 30% жителей СЗФО главной удачей за последний год считают свой отпуск – опрос 25.12.2024, 21:000 «Обратный отсчет»: Итоги избирательного цикла-2024. ВИДЕО
25.12.2024, 20:580 Псковский облсовпроф подвел итоги Профсоюзной льготной оздоровительной программы за 2024 год 25.12.2024, 20:400 Грант на свой проект смогут получить школьники на форуме облизбиркома в 2025 году 25.12.2024, 20:200 Заявки на конкурс «Лучший муниципальный служащий» в Псковской области начнут принимать в январе 25.12.2024, 19:400 Каждый пятый работающий пскович в 2024 году конфликтовал с коллегами — опрос
25.12.2024, 19:202 «Окно в Европу»: 7 тысяч человек проголосовали на пяти пограничных избирательных пунктах Псковской области 25.12.2024, 19:170 Альманах «Моя Россия» выпустили великолукские поэты 25.12.2024, 19:140 Назначены прокуроры Стругокрасненского округа и Себежского района 25.12.2024, 19:000 Парк коммунальной техники Великих Лук пополнился экскаватором
25.12.2024, 18:451 На выборах в 2024 году в Псковской области не было ни одной жалобы — Игорь Сопов 25.12.2024, 18:402 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы регионального парламента в 2024 году. ВИДЕО 25.12.2024, 18:370 Круглый стол на радио «ПЛН FM»: Преобразование и развитие Псковского района. ВИДЕО 25.12.2024, 18:331 8,12 % составила инфляция в Псковской области в ноябре
25.12.2024, 18:330 Многочисленные нарушения пожарной безопасности выявили в образовательном учреждении Порхова 25.12.2024, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Игорем Соповым 25.12.2024, 18:270 В Калуге при падении башенного крана погиб человек 25.12.2024, 18:161 После муниципальной реформы намного легче будет работать — глава Краснопрудской волости
25.12.2024, 18:090 «Зверьё моё»: Особенности ориентальных кошек 25.12.2024, 18:061 Депутат о преобразовании Псковского района в округ: Есть и минусы, но плюсов намного больше 25.12.2024, 17:550 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 декабря 25.12.2024, 17:530 Выставка изборского музея о народе сето открылась в Костроме
25.12.2024, 17:431 Обвиняемая в получении коммерческого подкупа конкурсная управляющая в Псковском районе не признала вину  25.12.2024, 17:310 Трех фонарей на хватает в сквере на Сиреневом бульваре в Пскове 25.12.2024, 17:240 Как оформить земельный участок под гаражом бесплатно, рассказали в Росреестре 25.12.2024, 17:160 Выставка русской церковной живописи откроется в Печорах в Рождество
25.12.2024, 17:090 Глава Карамышевской волости: Мы ничего не боимся при переходе Псковского района в округ 25.12.2024, 16:550 Участок улицы Плехановский посад в Пскове закроют для движения из-за аварийных работ 25.12.2024, 16:430 «Обратный отсчет»: Итоги избирательного цикла-2024 25.12.2024, 16:410 Депутаты Палкинского района согласовали преобразование в округ
25.12.2024, 16:350 Александр Котов: Надеюсь, что скоро даже самые ярые оппозиционеры проголосуют «за» закон о бюджете 25.12.2024, 16:250 Лучшие педагоги Псковской области получили дипломы и сертификаты на 150 тысяч рублей 25.12.2024, 16:150 Росгвардия задержала псковича за хищение косметических средств 25.12.2024, 16:080 Александр Котов: Я убежден в том, что нужно продолжать муниципальную реформу
25.12.2024, 16:050 На борту потерпевшего крушение в Актау самолета были двое детей из Чечни 25.12.2024, 16:024 Водитель Kia воплотил новый вариант поворота налево на перекрестке Рижского проспекта и Юбилейной. ВИДЕО 25.12.2024, 15:520 В спектакле «Муха-Цокотуха» Псковского театра кукол задействован искусственный интеллект 25.12.2024, 15:400 Александр Котов призвал псковских депутатов начинать работать над бюджетом 2026 года
25.12.2024, 15:340 Детские пособия за декабрь и пенсии за январь псковичам выплатят досрочно 25.12.2024, 15:240 Трафик онлайн-банков в Пскове вырос на 155% — аналитики 25.12.2024, 15:190 Владимир Кузь: Страх перед муниципальной реформой нагоняют наши политические оппоненты 25.12.2024, 15:160 ООО «Аврора Групп» признали недобросовестным в Псковской области 
25.12.2024, 15:140 Площадкой для традиционного концерта «На страже мира» в 2025 году станут Великие Луки 25.12.2024, 15:030 Александр Котов: Ситуация в «Газпром межрегионгаз Псков» кардинально изменилась 25.12.2024, 15:000 Изменился порядок представления отчетности некоммерческих организаций 25.12.2024, 14:570 Пскович лишился свободы за пьяную езду по улице Льва Толстого
25.12.2024, 14:370 Четыре музыканта из детской филармонии играют в симфоническом оркестре — Александр Боярков 25.12.2024, 14:332 Главного бухгалтера псковского УФССП обвиняют в совершении 12 преступлений 25.12.2024, 14:290 Псковичи начинают вести рабочую переписку уже с 7 утра — аналитики 25.12.2024, 14:260 Наталья Федорова: Псковскому району подходит модель округа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru