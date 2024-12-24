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Деньги на ветер

Запрет на запуск фейерверков в Псковской области снимут по случаю Нового года, но многие решили не дожидаться заветной ночи. Уже вторую неделю подряд наш обозреватель вздрагивает под громкие звуки салютов и петард, которые соседи запускают днём и ночью. Периодически ходит к окну, но не в целях насладиться красочными залпами, а проконтролировать, куда именно полетели искры, и взглянуть на нарушителей, чтобы на всякий случай знать их в лицо. Об опасностях, которые таят в себе огненные забавы, беспечности людей, не жалеющих себя, своё имущество и питомцев, и необходимости кардинальных мер - в авторской колонке Ульяны Лаблюк.

Предновогодняя пора всегда была для меня особенным временем, наполненным приятными домашними хлопотами. Добыть и нарядить ёлку, купить подарки для близких, придумать праздничный наряд и спланировать меню - всё это не про суету, а некое особенное, приподнятое настроение в ожидании наступления Нового года, который обязательно окажется лучше предыдущего.

С недавних пор я жду заветную ночь не только с предвкушением, но и с некоторой опаской. Потому что сразу после боя курантов все побегут на улицу взрывать пиротехнику. Когда-то так делала и я, но потом повзрослела и осознала бессмысленность и опасность данного мероприятия.

Фейерверки выглядят красиво и создают атмосферу праздника - это факт. Но запускать их, на мой взгляд, должны исключительно профессионалы в специально отведённых местах и под неусыпным контролем пожарных. К примеру, как в случае с общегородскими салютами, которые давно не проводятся по рекомендации областных властей.

При этом частные в очередной раз решили вывести из-под запрета по случаю праздника. На радость жителей Псковской области, считающих огненные каскады в небе непременным атрибутом Нового года, их можно будет запускать с 00:00 1 января до 10 часов утра 2 января.

Самые рьяные любители пиротехники, скорее всего, не станут дожидаться речи президента и запустят первые салюты ещё вечером 31-го - так происходило каждый год в любом городе, где бы я ни оказалась в эту волшебную пору. Мало кого останавливало действующее до 12 ночи табу, плевали на него и те, кто взрывает петарды и запускает огненные залпы в другие времена года. Весной, летом, осенью и зимой я не раз слышала и видела салюты в небе над регионом, который официально запретил использование пиротехники ещё 1,5 года назад, за исключением новогодней ночи. Нарушителям грозят штрафы, но, как мы понимаем, каждого пиромана за руку не поймаешь.

Взять, хотя бы, моих соседей, которые с середины декабря взялись на регулярной основе развлекаться с «бомбочками» и «бабочками». Последняя улетела куда-то в сторону их надворных построек, я в это время наблюдала за хозяином, спешно побежавшим вслед. То есть, здравый смысл в определённой доле присутствует, человек понял, что искрящая во все стороны штуковина может повредить имущество. Правда, уже на следующий день слышала оттуда же очередной «бах», характерный для «корсаров».

Честно говоря, больше всего удивляет подобное поведение людей, проживающих в частном секторе. Во-первых, пожароопасность здесь выше, что связано в том числе с обилием легко воспламеняющихся конструкций. Согласитесь, у бетонной многоэтажки меньше шансов загореться, чем у деревянного сарая. Хотя прилетевшая на балкон квартиры петарда тоже ничего хорошего не сулит.

Во-вторых, в зоне ИЖС живёт много собак, которые, мягко говоря, не любят пиротехнику. В многоэтажках, конечно, тоже немало живности, но она, если и сбегает от громких звуков, то чаще во время выгула. А вот в районе частной застройки беглецов может оказаться куда больше, так как зачастую питомцы содержатся на цепях, надёжность которых под вопросом. Даже вольерные могут вырваться на волю, с испуга проломив окно в мир. Насколько велики глаза у страха, я вижу по своим питомцам, когда за окном пролетает очередной фейерверк.

У соседей-пироманов в вольере живёт овчарка. Возможно, она привыкла к громким посторонним шумам, но мне всё равно её искренне жаль. Как и всех остальных животных, проживающих в округе и издающих жалобный вой каждый раз, когда кто-то решит запустить петарду. Страшно представить, какая вакханалия начнётся в конце декабря и в новогоднюю ночь, когда добропорядочные граждане наконец-то смогут на законных основаниях запустить в небо залп-другой.

Я совершенно не понимаю людей, которые ведут себя подобным образом при наличии питомцев. Нет вам дела до соседских собак, так о своей хотя бы подумайте! Считаете, что она никогда не пополнит список потеряшек, которых десятками ищут в начале января? А если вольер не такой надёжный, как кажется? Найти животных, которые запаниковали из-за салютов и сбежали, куда глаза глядят, удаётся не всегда. А среди тех, кто благополучно возвращается домой, встречаются калеки с отнявшимися от стресса лапами и прочими проблемами со здоровьем.

Случается так, что хозяев не слишком беспокоят тяготы их питомцев. Но неужели перспектива случайно залетевшей во двор или в дом петарды - это тоже сущий пустяк? Ради минутной забавы жители осознанно рискуют не только потерей крыши над головой и другого имущества, но и собственным здоровьем. Никто не застрахован от травмы, полученной в процессе запуска бракованного салюта или качественного, но неправильно примененного.

Многие ли задумываются о правилах и рекомендациях при использовании пиротехники, которые ежегодно напоминают в МЧС? Каждый ли внимательно читает этикетку на изделии? Думаю, мало, кто заходит дальше строчки о том, как его зажечь. Куда уж там до советов касаемо места проведения фейерверка, удалённости от пожароопасных объектов, наличия ветра и прочих нюансов, которые придуманы не просто так.

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В итоге дети пачками взрывают «бомбочки», взрослые запускают салюты с рук, наклоняются над теми, что сработали не сразу, направляют куда ни попадя и игнорируют другие самые элементарные требования безопасности. В праздничные дни польются реки алкоголя, о здравомыслии вообще речи не пойдёт. Вверх полетят «бабочки» и ракеты, на земле закрутятся «волчки», на праздничный стол полетят искры от бенгальских огней и содержимое хлопушек, которые, к слову, официально нельзя использовать в помещениях и даже на балконах с 1 марта 2023 года.

К сожалению, на практике отследить исполнение многих введённых запретов сложно, население ими пренебрегает, а перспективу введения новых принимает в штыки. После недавней серии взрывов в общественных местах, в том числе в псковском ТЦ, в Госдуме предложили установить табу на продажу всей пиротехники, кроме бенгальских свечей. Инициативу озвучил депутат Артем Кирьянов и тут же попал в немилость пироманов, не видящих праздника без огня и искр. Мне же предложение парламентария пришлось по душе. В кои-то веки идея очередного запрета, которыми ныне пестрит думская повестка, оказалась здравой и своевременной. Уверена, благоразумная часть общества на моей стороне.

В настоящее время на сайте ПЛН проходит опрос по данной теме, и, судя по предварительным результатам, нас окружают здравомыслящие люди. Большинство респондентов поддерживают инициативу о запрете использования пиротехники. Есть, конечно, и те, кто считает запуск салютов главной новогодней традицией, что без них атмосфера праздников исчезнет.

Но ведь есть другие, более безопасные способы организации торжеств, не так ли? Праздник к нам приходит с гирляндами, дождиком, ёлочными шарами, украшением домов и улиц, с накрытыми столами и улыбками близких людей. А если уж хочется вам огненного шоу — пригласите квалифицированных специалистов, которые организуют его на должном уровне. Даже в Псковской области подобные услуги оказывают несколько объединений. Либо отправляйтесь в чисто поле, где никому не помешаете, кроме разве что диких зверей, и на свой страх и риск пироманьте.

Мне нравится пиротехника. Но только в руках профессионалов, при условии соблюдения всех установленных противопожарных норм и вдали от мест проживания каких-либо животных и людей. В Новый год я не запускаю в небо салюты ради собственной безопасности и из уважения к своим и чужим питомцам, слух которых гораздо острее нашего. Очередной залп для них может обернуться губительными последствиями.

Ещё один аргумент не в пользу фейерверков — их стоимость. По подсчётам аналитиков, средний чек на пиротехнику в декабре составил 1,4 тысячи рублей. Но вы же понимаете, качественное и долго искрящее изделие стоит гораздо дороже. С учётом роста цен абсолютно на всё, логичнее отказаться от данной покупки в пользу чего-то более нужного и безвредного. К примеру, можно икорки купить, пользы от которой явно больше, да и есть её вы будете чуть дольше, чем сверкает салют. Последний в прямом смысле означает отправленные на ветер деньги.

Многие говорят о том, что в наше тревожное время запуск пиротехники - совершенно неуместное развлечение. Склонна согласиться с этим утверждением, так как на своём опыте убедилась, что сегодня людей могут заставить паниковать любые посторонние звуки. Неподалёку от моего дома расположена газораспределительная станция, на которой периодически сбрасывают избыточное давление. Это сопровождается довольно громким гулом, к которому жители микрорайона давно привыкли. А вот из соседних периодически звонят и спрашивают, не беспилотник ли к нам прилетел, не пора ли собирать вещи. Залпы петард спутать с реальным ЧП ещё проще.

Салюты в праздничную ночь давно стали традицией, отказаться от которой очень сложно. Возможно, введение официального табу на продажу подобных изделий для личных нужд окажется не в пользу коммерции, но даст свои плоды в части нашей общей безопасности и спокойствия. Что бы ни говорили, но некоторые запреты действительно во благо и могут работать, было бы желание контролировать их соблюдение. Понятно, что к каждому пироману полицейского не приставишь. А вот если исключить саму возможность покупки опасных забав, пострадавших от них животных и людей явно станет меньше. Раз уж не в силах наши граждане самостоятельно побороть страсть к пиротехнике даже тогда, когда её априори нельзя применять, пора переходить к более кардинальным мерам.

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Ульяна Лаблюк