«Лёгкая кухня»: готовим банановые панкейки 

«Лёгкая кухня» - это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. Если у вас уже закончились новогодние салаты и пора готовить что-то другое на завтрак, то этот выпуск специально для вас. В новом ролике готовим вкуснейшие банановые панкейки на кефире.
В отдельной миске разбиваем яйца, добавляем обычный сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Всё взбиваем.
Затем берём кефир, который должен быть комнатной температуры. Если вы достали его из холодильника, то лучше подогрейте в микроволновке.
В кефир добавляем соду и оставляем на пять минут. Затем переливаем его в первую миску и перемешиваем.
Муку всыпаем маленькими партиями и хорошо перемешиваем. По консистенции тесто должно получиться как жирная сметана.
Бананы разминаем вилкой, добавляем в тесто и перемешиваем.
Тесто выливаем на сухую сковородку и накрываем крышкой. Оставляем на 2-3 минуты, до появления дырочек.
Переворачиваем панкейки и оставляем ещё на 2-3 минуты уже без крышки. (Важно: жарьте на среднем огне).
Делаем так, пока наше тесто не закончится. Подаём, например, с греческим йогуртом и бананом.
Приятного аппетита!