Общество

«Лёгкая кухня»: готовим банановые панкейки

«Лёгкая кухня» - это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. Если у вас уже закончились новогодние салаты и пора готовить что-то другое на завтрак, то этот выпуск специально для вас. В новом ролике готовим вкуснейшие банановые панкейки на кефире.

Ингредиенты

бананы - 2 штуки;

кефир - 280 миллилитров;

яйцо - 2 штуки;

сахар - 2 столовые ложки;

ванильный сахар - 1 чайная ложка;

соль - 1/4 чайных ложки;

пшеничная мука - 210 грамм;

разрыхлитель теста - 1 чайная ложка (с горкой);

сода - 1/2 чайных ложки.

Рецепт

В отдельной миске разбиваем яйца, добавляем обычный сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Всё взбиваем.

Затем берём кефир, который должен быть комнатной температуры. Если вы достали его из холодильника, то лучше подогрейте в микроволновке.

В кефир добавляем соду и оставляем на пять минут. Затем переливаем его в первую миску и перемешиваем.

Муку всыпаем маленькими партиями и хорошо перемешиваем. По консистенции тесто должно получиться как жирная сметана.

Бананы разминаем вилкой, добавляем в тесто и перемешиваем.

Тесто выливаем на сухую сковородку и накрываем крышкой. Оставляем на 2-3 минуты, до появления дырочек.

Переворачиваем панкейки и оставляем ещё на 2-3 минуты уже без крышки. (Важно: жарьте на среднем огне).

Делаем так, пока наше тесто не закончится. Подаём, например, с греческим йогуртом и бананом.

Приятного аппетита!