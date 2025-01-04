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Общество

В 2025 году будут особенно мощные вспышки на Солнце

09.01.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

В 2024 году был пройден пик текущего 11-летнего цикла солнечной активности. Однако на спаде возможны наиболее сильные вспышки. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

«Рискну утверждать, что пик цикла мы уже прошли и в новом году ярких солнечных событий будет меньше. Однако, как показывает опыт, на спаде цикла тоже возможны сильные солнечные вспышки — единичные, но очень сильные. Поэтому можно ожидать, что в 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными», — сообщил ученый. 

Сергей Язев пояснил, что 11-летние циклы могут отличаться по времени протекания как в меньшую, так и в большую сторону. При этом текущий цикл проходит с опережением.

Учёный отметил, что сами по себе вспышки не представляют угрозы для людей, но иногда из-за них происходит выброс коронального вещества. Это происходит, когда электромагнитные силы на Солнце выталкивают в космос большое количество заряженных частиц (плазмы), пишут «Известия».

Если выброс направлен к Земле, то через два дня происходит столкновение заряженных частиц с магнитной оболочкой Земли, что вызывает её возмущение. Это проявляется на Земле в виде геомагнитных бурь.

Теги: #астрономия #Солнце
Источник: Псковская Лента Новостей
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