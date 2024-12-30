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Общество

Впервые с начала года на Солнце произошла вспышка высочайшего класса

03.01.2025 17:02|ПсковКомментариев: 0

Первая в 2025 году вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце в пятницу, сообщили в Институте прикладной геофизики.

«3 января в 14:39 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 20 минут», - говорится в сообщении.

В последний раз две вспышки такой мощности (Х1.1 и Х1.5) были зарегистрированы 30 декабря.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Источник: Псковская Лента Новостей
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