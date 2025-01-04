Общество

Вероятность наступления крещенских морозов пока остается под вопросом - синоптики

В Псковской области в крещенский день, 19 января, ожидается температура от 0 до +5 градусов как днём, так и ночью. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Пока крещенские морозы под вопросом», - сообщила Тала Нещадимова.

Она также добавила, что несмотря на относительно теплую погоду, жители Псковской области не должны терять надежду на наступление настоящей зимы.

«Зима в нашем регионе продолжается, и зимние погодные условия могут сохраняться вплоть до марта. Те, кто хочет увидеть настоящую зиму, вполне могут рассчитывать на это», – заключила синоптик.