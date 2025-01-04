Общество

Запертых в квартире животных в Великих Луках забрали в приют

Стала известна судьба животных, запертых в квартире на Октябрьском проспекте в Великих Луках.

Всех животных, 6 кошек и 5 собак, забрали сотрудники кинологической службы МВД. Их осмотрел ветеринарный врач, все питомцы в удовлетворительном состоянии и будут определены в приют, сообщает ВТРК.

Открыть квартиру удалось благодаря тому, что нашлась собственница квартиры.

Ранее полиция в присутствии корреспондентов пообщалась с хозяйкой квартиры. Жители дома не первый месяц жаловались на тараканов и трупный запах, которые разносятся по всему этажу из квартиры.