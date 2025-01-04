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Журналисты пытаются спасти животных из плена в великолукской квартире

Громкое дело о животных, заточенных в квартире дома на Октябрьском проспекте в Великих Луках, так и не сдвинулось с места. По информации соседей, за закрытой дверью без воды и должного ухода по-прежнему остаются несколько кошек и собак. Об этом сообщает ВТРК.

Видео здесь и далее: ВТРК

На данный момент известно, что полиция в присутствии корреспондентов пообщалась с хозяйкой квартиры. Жители дома не первый месяц жалуются на тараканов и трупный запах, которые разносятся по всему этажу из квартиры.

Позднее ВТРК опубликовало фотографии, которые были сделаны в квартире. На кадрах видны кошки и собаки, а также захламленные помещения квартиры. Полиция проводит проверку.

Фото: ВТРК

Напомним, в конце декабря стало известно, что животных держат в плену без должного ухода в великолукской квартире по адресу: Октябрьской проспект, 14. Соответствующее обращение жильцов многоквартирного дома поступило в адрес руководителя приюта «Милый» Татьяны Тимофеевой. Текст обращения опубликовали в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

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Из информации соседей и свидетелей, в течение многих лет собаки и кошки содержатся в жутких условиях без должного ухода и кормления, болеют, летом выпрыгивают с высоты 5 этажа и разбиваются. Хозяйка в квартире не проживает, приходит покормить животных раз в неделю и периодически выносит мертвых животных в пакетах в мусорные контейнеры.

Руководитель приюта «Милый» рассказала, что животных женщина собирает во дворах. Однажды «в плен» попал рыжий кот из приюта, его удалось вызволить. На сегодняшний день Татьяна Тимофеева готова принять всех оставшихся в квартире животных в зооприют.

Ранее участковый уже выезжал в квартиру для проведения проверки.

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Фактов жесткого обращения с животными при визуальном осмотре сотрудник полиции на тот момент не установил.

Видео: УМВД России по Псковской области

Однако в ходе обследования помещений установлено, что в квартире организована свалка бытового мусора и отходов. Женщина обязалась убрать ее в течении двадцати суток и привезти квартиру в надлежащее состояние. Участковый составил два материала проверки. Первый планировалось отправить в правительство Псковской области, а второй в Роспотребнадзор.