Общество

Более 180 тысяч кубометров снега вывезли с путей РЖД в СЗФО после циклона «Чарли»

181,2 тысячи кубических метров снега с железнодорожных путей вывезли из Псковской области и ряда областей СЗФО после циклона «Чарли». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канале Октябрьской железной дороги

От снега очистили более 9,8 тысячи километров пути на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и Республики Карелия.

Для устранения последствий снегопада в минувшие выходные, 10-12 января, вывели на пути более 50 снегоочистительных и снегоуборочных машин.