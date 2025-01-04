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Общество

Более 180 тысяч кубометров снега вывезли с путей РЖД в СЗФО после циклона «Чарли»

13.01.2025 17:55|ПсковКомментариев: 0

181,2 тысячи кубических метров снега с железнодорожных путей вывезли из Псковской области и ряда областей СЗФО после циклона «Чарли». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канале Октябрьской железной дороги

От снега очистили более 9,8 тысячи километров пути на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и Республики Карелия. 

Для устранения последствий снегопада в минувшие выходные, 10-12 января, вывели на пути более 50 снегоочистительных и снегоуборочных машин. 

Теги: #снег
Источник: Псковская Лента Новостей
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