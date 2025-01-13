Общество

Александр Котов о «Поезде Победы»: Это современный интерактивный музей

«Поезд Победы» - современный интерактивный музей, который позволяет быстро вникнуть и понять суть исторических событий, такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов после посещения «Поезда Победы», который сегодня прибыл в Псков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Очень реалистичная картина. Погружаешься в атмосферу, в которой находились люди, пережившие страдания - ужасы войны, страдания людей, которые отправляли на фронт своих родных и близких, это трудности людей, которые получали тяжелые ранения», - сказал Александр Котов.

Здесь представлена экспозиция, которая показывает опыты над военнопленными, над русскими людьми, есть экспозиция Брестской крепости.

«Словом, оказываешься в той самой атмосфере. Здесь те чувства, которые испытывали они. Но самое главное, что все-таки есть и место для радости. Есть экспозиция, которая посвящена тем людям, которые с радостью встретили Великую Победу, - отметил председатель Собрания. - Это современный интерактивный музей, который позволяет быстро вникнуть и понять суть этих исторических событий. А самое главное - испытать чувство гордости за тех людей, которые эту войну выиграли и тем самым отстояли нашу страну».

Напомним, «Поезд Победы» прибыл в Псков 14 января.

Экспозиция доступна для любых желающих старше 12 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.

Время работы экспозиции с 10:00 до 19:00.