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Сезон простуд: Роспотребнадзор напомнил псковичам правила защиты от вирусов

Первый случай лабораторно подтвержденного свиного гриппа был зарегистрирован в Псковской области на второй неделе текущего года. Как защититься от гриппа и других вирусов в сезон простуд, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Грипп – вирусное инфекционное заболевание. Вирус передается воздушно-капельным путем при кашле и чихании. Заболевание характеризуется острым началом, лихорадкой, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. Грипп способен в течение 24 часов прогрессировать до развития тяжелых осложнений, наиболее частое из них – пневмония. Она составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам.

«Самый эффективный способ профилактики гриппа – вакцинация. Прививка от гриппа позволяет снизить тяжесть заболевания, предупредить развитие осложнений и неблагоприятных исходов, что особенно важно для людей из групп риска: детей, прежде всего, младшего возраста, взрослых в возрасте от 60 лет, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями», – напомнили в Роспотребнадзоре.

Чтобы не заболеть гриппом и другими респираторными инфекциями, сохранить свое здоровье и здоровье близких, нужно соблюдать простые меры профилактики, рассказали врачи:

Стоит избегать контактов с людьми с любыми признаками ОРВИ, мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком после посещения мест массового скопления людей и общественного транспорта.

При нахождении в общественных местах рекомендуется использовать маски или респираторы.

Рот и нос можно прикрывать одноразовыми салфетками при чихании и кашле.

Рекомендуется регулярно проветривать помещение и сохранять чистоту в доме, а также протирать поверхности бытовыми моющими средствами.

По возможности врачи советуют избегать посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Соблюдение режима дня и ведение здорового образа жизни может значительно снизить риск заболевания.

Стоит высыпаться и больше находиться на свежем воздухе, а также одеваться по погоде.

Профилактике гриппа и ОРВИ способствует укрепление и закаливание организма.

Рекомендуется включить в рацион продукты, богатые белками, витаминами, минеральными веществами: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой.

«Помните, что заболевание гриппом, перенесенное «на ногах», позднее обращение за медицинской помощью приводят к развитию осложнений. При этом заболевший человек заражает окружающих», – отмечают в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Врачи напоминают, что при возникновении любых симптомов респираторной инфекции необходимо сразу обращаться к врачу.