Общество

Экспертное жюри оценивает каши на фестивале в Порхове

VII межрегиональный фестиваль «Вернем каши на столы наши» проходит в Порхове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На гастрономическом празднике представлены народные рецепты каш из различных уголков Псковской области. Жители и гости города имеют уникальную возможность отведать редкие рецепты, зачастую забытые или семейные, например бобово-чечевичная каша с грибами.

С приветственным словом выступил глава Порховского муниципального округа Юрий Семенов.

«Земляки, позвольте вас всех поздравить с началом седьмого межмуниципального фестиваля "Вернем каши на столы наши". Мы прекрасно помним, с чего все начиналось. И сегодня я благодарен всем участникам, тем, которые к нам приехали, кто изъявил желание участвовать. Это и Опочецкий округ, это и Островский район, это и Псковский район, это и Дедовичский. Вы знаете, мы все знаем пословицу и помним, щи да каша - пища наша. Так вот, каша, это, наверное, единственный продукт, который испокон веков занимал главное место на столе у русского человека. Ее ели и цари, и простой народ. Каша придавала силы и в труде, и в ратном подвиге», - отметил глава округа.

Кашу каждого участника оценивает экспертное жюри. На главной сцене фестиваля выступили различные творческие коллективами с песнями и сценками. На территории праздника гости могли сделать памятные фотографии на нескольких фотозонах. Посетители младших возрастов могли потанцевать с аниматорами в ростовых костюмах.