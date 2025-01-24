Общество

В День студенчества Михаил Ведерников пожелал молодежи Псковской области стать профессионалами и найти дело всей своей жизни

Это праздник юности и знаний, новых открытий и стремлений. Он объединяет самую активную, любознательную и устремленную молодежь — наших студентов. Сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем поздравлении в честь Дня студентов. Текст поздравления есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

«Вы уже сделали важный шаг, выбрав будущую профессию. Но студенчество — не только важный этап становления человека как специалиста. Во многом именно сегодня закладывается ваш личный путь, определяются жизненные ориентиры и цели, вы формируете круг друзей и единомышленников, которые будут поддерживать и вдохновлять вас», - сказал губернатор.

Псковская область ставит перед собой амбициозные задачи, которые невозможно реализовать без неравнодушных и целеустремленных специалистов, отметил глава региона. «Поэтому со стороны правительства региона мы делаем все возможное, чтобы поддержать наиболее талантливых студентов, а затем обеспечить их достойной работой», - заверил он.

Михаил Ведерников пояснил, что в нашей области много инициативных, талантливых и отзывчивых студентов, которые не только хорошо учатся, но и участвуют в общественной жизни, проявляют себя в спорте, добровольчестве, реализуют важные и востребованные инициативы.

«Вы смело беретесь за любые задачи, умеете находить новые и креативные решения, и во многом подаете пример нам. Друзья! Желаю вам всегда оставаться такими же яркими, творческими, смелыми и целеустремленными. Перед вами открыты все дороги — от всей души желаю вам найти дело всей своей жизни, стать профессионалом в этой сфере, и внести свой личный вклад в развитие нашей области и нашей страны. И пусть все экзамены, не только в колледже, вузе, но и в жизни, будут вам по плечу. С праздником, друзья! Успехов вам во всем!» - заключил губернатор.