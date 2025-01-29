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Виктор Антонов: Система оплаты труда медиков в нашем государстве несовершенна

Обновленные меры поддержки медицинских работников необходимы для привлечения в псковское здравоохранение как местных специалистов, так и приезжих. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания депутатов, заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя расширение региональных мер поддержки медиков.

«Дефицит врачей и медсестер всегда был, и на сегодня сохраняется значимый дефицит. Особенно не хватает у нас специалистов первичного звена, участковых педиатров, участковых терапевтов, врачей скорой помощи», – сказал депутат.

Он отметил, что повышение возрастного порога, установленного для денежной выплаты при первом трудоустройстве медработников в учреждения здравоохранения на территории региона, на 5 лет, - не панацея для псковской медицины, но такие меры необходимы.

«Конечно же, это не панацея. Вообще система оплаты труда медицинских работников в нашем государстве абсолютно несовершенна. Получается, что человек, имеющий тот же диплом, те же навыки, владеет теми же операциями, как, например, хирурги, получает раза в три больше, чем у нас в Пскове. Чем отличается аппендицит, который оперирует хирург в Пскове и в Питере? Ничем», – возмутился Виктор Антонов.

Он подчеркнул, что депутаты областного Собрания и губернатор Псковской области Михаил Ведерников хорошо понимают данную проблематику и выражают надежду, что расширение мер поддержки будет мотивировать специалистов оставаться в регионе, а также поможет в привлечении в область врачей из других субъектов РФ.

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«Из местных врачей вряд ли кто-то сидел дома, а потом пришел работать. Нет. Есть же переселенцы, есть те, которые уходят на пенсию из Питера или Москвы. Есть военные, которые были врачами. Конечно, это не поток, но то, что повысили этот порог, я считаю, что правильно сделали», – сказал Виктор Антонов.

Депутат добавил, что пока врачей из других субъектов приезжает не так много.

«Хотелось бы, чтобы чаще приезжали. Раньше это было распределение, когда нас посылали. Теперь нет. Теперь, естественно, по своему собственному желанию люди переезжают. Народ не сидит на месте. Кто-то вынужден, кто-то по семейным обстоятельствам, кто-то возвращается в родные пенаты. Почему нет? Вот, пожалуйста, работайте», – подытожил Виктор Антонов.

Напомним, также на минувшей сессии установлен новый порядок выплаты для впервые устроившихся в скорую медицинскую помощь фельдшеров – 100 тысяч рублей будет выделено не однократно, как сейчас, а ежегодно в течение трёх лет работы.