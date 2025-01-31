Общество

ФСБ рассекретила архивные данные о ходе Сталинградской битвы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные данные, передававшиеся военному руководству СССР в дни битвы на Волге (Сталинградская битва) в 1942–1943 годах. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области

«В основу информационных сообщений этого периода входили характеристики военной обстановки, контрразведывательная и разведывательная деятельность, состояние оборонного комплекса, положение населения, обеспечение эпидемиологической безопасности и режима военного положения в регионе, а также борьба с преступностью», — говорится в сообщении ведомства.э

Уточнялось, что подразделения НКВД на регулярной основе собирали информацию о наступательных действиях противника, в том числе и на территории Сталинградской области (сейчас — Волгоградская область), после чего она передавалась руководству советских органов власти и местным комитетам обороны.

«После начала окружения гитлеровской группировки собранные (в том числе, через агентов) сведения давали возможность определить слабые места в обороне противника и блокировать ответные наступательные действия», — сказано в сообщении ФСБ.

В ведомстве рассекреченные данные назвали одним из важнейших вкладов в общую для народов СССР победу над фашизмом, пишут «Известия».

Напомним, что сегодня в России отмечается День разгрома советскими войсками фашистов в Сталинградской битве.