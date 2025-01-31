Псковская юмористка Александра Михайлова: КВН жив, просто он другой

КВН всегда претерпевал изменения с течением времени. Это связано со сменой поколений и предпочтений аудитории, рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» участница псковской команды КВН «Камбаламба» Александра Михайлова.
Гостья студии подчеркнула, что изменение формата — это одновременно и плюс, и минус. С одной стороны, КВН адаптируется к изменениям в обществе, что позволяет ему оставаться актуальным. С другой стороны, зрители, которые привыкли к старому формату, часто испытывают ностальгию и хотят видеть тот КВН, каким он был раньше.
Напомним, ранее псковская команда КВН «Камбаламба» победила в номинации «Разрыв дня» на фестивале КВН в Сочи.
По итогам XXXVI Сочинского фестиваля и двух пройденных туров псковскую команду пригласили в три телевизионные лиги.