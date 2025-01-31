Общество

Псковская юмористка Александра Михайлова: КВН жив, просто он другой

КВН всегда претерпевал изменения с течением времени. Это связано со сменой поколений и предпочтений аудитории, рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» участница псковской команды КВН «Камбаламба» Александра Михайлова.

«Каждый имеет свое мнение, и у участников КВН оно тоже разное. Но мое мнение — КВН жив, просто он другой. И это происходило на протяжении всей истории КВН. Он всегда был разным, постоянно менялся», — сказала Александра Михайлова.

Гостья студии подчеркнула, что изменение формата — это одновременно и плюс, и минус. С одной стороны, КВН адаптируется к изменениям в обществе, что позволяет ему оставаться актуальным. С другой стороны, зрители, которые привыкли к старому формату, часто испытывают ностальгию и хотят видеть тот КВН, каким он был раньше.

«Люди, которые смотрели КВН в детстве, помнят его другим. Когда они взрослеют и снова смотрят, им хочется, чтобы он был таким же, как прежде. Это естественное желание, связанное с ностальгией. Но КВН уже не тот, он стал другим. Именно поэтому люди иногда говорят, что он уже не тот», — объяснила Александра Михайлова.

Напомним, ранее псковская команда КВН «Камбаламба» победила в номинации «Разрыв дня» на фестивале КВН в Сочи.

По итогам XXXVI Сочинского фестиваля и двух пройденных туров псковскую команду пригласили в три телевизионные лиги.