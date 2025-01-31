Общество

81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Гдове

81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Гдове 4 февраля.

Гдов был освобождён от немецко-фашистких захватчиков партизанами 9-й Ленинградской бригады и бойцами 196-й стрелковой дивизии в ходе Ленинградско-Новгородской операции 4 февраля 1944 года.

Гдовский район был оккупирован фашистскими войсками в июле 1941 года. Оккупация продлилась 2,5 года. За это время в Гдове были взорваны и сожжены 606 из 640 зданий, уничтожены памятники культуры, разрушена промышленность.

В январе 1944 года, после отступления немецкой армии, город был практически полностью разрушен. Восемь жителей Гдова стали Героями Советского Союза.