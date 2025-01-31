Общество

Самовольно установленную вывеску «Лаваш» трижды демонтировали в Пскове

В Пскове продолжают возникать случаи, когда недобросовестные предприниматели устанавливают рекламные вывески на фасадах зданий без получения необходимого согласования, несмотря на неоднократные попытки их принудительно демонтировать, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации города Пскова

Так, вывеска с надписью «Лаваш», расположенная по адресу: улица Свердлова, дом 42, была демонтирована три раза: 29 января, 31 января и 3 февраля 2025 года в соответствии с действующим постановлением о демонтаже.

Как сообщили в контрольном управлении, владелец по факту самовольного размещения вывески будет привлечен к административной ответственности по статье 2.29 (неисполнение муниципальных правовых актов) закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

Ранее сообщалось, что восемь самовольно размещённых вывесок на фасадах зданий в Пскове демонтировали 31 января.

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Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.